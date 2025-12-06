Гарегин II заявил о несгибаемом духе иерархов, находящихся в заключении

Сторонники католикоса всех армян Гарегина II встретили его в ереванском аэропорту "Звартноц"

ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II, обратившись в субботу к сторонникам, встречавшим его в ереванском аэропорту "Звартноц", заявил, что находящиеся в заключении в Армении иерархи противостоят выпавшим на их долю испытаниям с несгибаемым духом.

"Во время пребывания в Марселе мы узнали печальную новость о том, что архиепископ Аршак был задержан по необоснованному и сфабрикованному обвинению, в отношении него в рамках заказного правосудия был установлен двухмесячный срок заключения под стражу. Владыка Аршак стал уже четвертым архиереем, который был взят под стражу. Наши архиереи с несгибаемым духом и мужественно противостоят всем выпавшим на их долю трудностям", - сказал Гарегин II

По его словам, церковь неоднократно обращались к властям с призывом положить конец антицерковным действиям, прекратить репрессии, осуществляемые в отношении священнослужителей.

"Несмотря на создавшиеся в результате политики репрессий тяжелые условия, мы, армянский Патриарх, с данной Национальным церковным собранием властью, наше духовное сословие, братство Первопрестольного Святого Эчмиадзина и служащие в епархиях церковнослужителями, должны оставаться верными нашему призванию и миссии – нести наше служение народу", - заявил он.

Отношения между властями Армении Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.

Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным.