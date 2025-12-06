"Такого еще не встречали". Что нашли археологи на Урале

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Бескрайние степи Южного Урала не перестают удивлять уникальными находками. Открытие в Оренбургской области тому свидетельство. Артефакты, обнаруженные в одном из кочевых могильников, не похожи ни на что, с чем ученые имели дело раньше. О том, какой след оставила в России "загадочная культура", — в материале РИА Новости.
Легко не заметить
Минувшим летом сотрудники Института археологии РАН вернулись к раскопкам курганного комплекса "Высокая Могила — Студеникин Мар" в Оренбургской области. Этот обширный некрополь простирается на километры вдоль левого берега реки Урал и состоит из нескольких десятков захоронений.
Комплекс, датированный IV — началом III века до нашей эры, считается одним из самых богатых ритуальных жертвенников, когда-либо обнаруженных в регионе.
Деревянная позолоченная фигурка оленя
Специалисты решили в этом сезоне обследовать межкурганное пространство — зону, которой часто не придают должного значения. И в почве вокруг самого крупного могильника арехологам стали попадаться металлические фрагменты: куски железа, бронзовые псалии от уздечек и драгоценные орнаментальные таблички.
Сперва ученые решили, что такой набор — простое совпадение, а предметы попали сюда случайно. Но, как выяснилось, это лишь начало новой истории.
Под поверхностными слоями скрывался искусно изготовленный тайник, а в нем множество удивительных артефактов — железные удила и пряжки, детали уздечной гарнитуры, бронзовые и костяные украшения узды, бронзовые налобники для лошадей.
Кроме того, там обнаружили массу украшений: бронзовые подвески, ажурные пластины, небольшая табличка из золота — всего около сотни предметов. Специалисты идентифицировали находку как ритуальную яму, которая, по-видимому, принадлежала кому-то из знати.
Масштабнее и сложнее
Участники экспедиции рассказывают, что в раскопе есть элементы снаряжения для лошадей, привычные для здешних захоронений. Но также немало предметов, созданных с мастерством, выпадающим из контекста той эпохи.
Среди таких "изысков", например, бронзовые маски — миниатюрные таблички со стилизованными человеческими изображениями. Антропоморфные предметы, отмечают специалисты в статье, крайне редки на Южном Урале и впервые встречаются здесь в религиозном аспекте.
Находки сарматской культуры из Филипповского некрополя
Руководитель проекта археолог Сергей Сиротин уверен: по масштабу и сложности находка превосходит все, что было обнаружено на Южном Урале.
По словам ученого, некоторые артефакты напоминают те, что попадались при раскопках в соседнем Филипповском некрополе (близ села Филипповка), — но есть предметы, вообще ни на что не похожие. Можно найти лишь весьма далекие параллели: на Северном Кавказе, в Донском регионе и северной части побережья Черного моря.
Подобное происходит не первый раз. В прошлом году исследователи раскопали большую погребальную камеру IV—III веков до нашей эры. В ней, как установили, покоился воин. Рядом с останками нашли богатый инвентарь — опять-таки отнюдь не местного производства.
Колчан и стрелы с бронзовыми наконечниками, железный нож, чаша с золотыми инкрустациями, а главное, неплохо сохранившееся доспехи — во всем этом смутно угадывалась рука скифских мастеров. Но уверенности не было.
Ареал расселения савроматов в V—IV веках до н. э.
Выходит, речь может идти о следах ранее неизвестной культуры?
Импорт как повод объединиться
Подсказку дали уже упомянутые курганы села Филипповка. Этот могильник на правом берегу Илека начали исследовать в середине 1980-х. Экспедиция под руководством советского археолога Анатолия Пшеничнюка наткнулась на без малого два десятка савроматских захоронений.
Это кочевое ираноязычное племя населяло степи Поволжья, Приуралья, Подонья в VII—IV веках до нашей эры в тесном соседстве с причерноморскими скифами и саками. Позднее оно слилось с другими народами, образовав единый этнос под созвучным названием "сарматы".
Результаты работ команды профессора Пшеничнюка показали, что Филипповский курган создавался на определенной стадии развития южноуральского кочевого сообщества. И представлял собой крупный узел, где пересекались несколько культур.
Наряду с предметами быта, выполненными в общем для региона "зверином" стиле, в могилах вдоль Илека обнаружили немало артефактов, относящихся, в частности, к персидскому мастерству эпохи Ахеменидов.
"Импорт" и чужеродные культурные элементы указывают на обширные пути обмена и символические связи между отдаленными степными сообществами. Видимо, в какой-то момент кочевая элита в разных местах запустила процесс консолидации — для контроля разрозненных племен на довольно обширной степной территории.
Началось это, вероятно, на рубеже IV—III веков до нашей эры. И находки из могильника "Студеникин Мар" еще одно тому подтверждение. Впрочем, ученые никогда не делают категоричных заявлений. Теорию предстоит тщательно проверить. И не исключено, что это удастся сделать уже в следующем сезоне.
