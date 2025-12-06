"Отдать придется все": план Европы против России окончательно провалился

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался стать гарантом "репарационного" кредита для Украины под залог российских активов. Регулятор четко обозначил позицию: не намерен участвовать в механизмах, противоречащих праву — и европейскому, и международному. Схема финансирования Киева, на которую рассчитывали в Брюсселе, разваливается. Еврокомиссия (ЕК) спешно ищет выход из ситуации.

А давайте так?

После отказа Бельгии нести юридическую ответственность за 140 миллиардов евро для Киева еврочиновники обратились к ЕЦБ с предложением подстраховать депозитарий Euroclear.

« "У ЕЦБ просили стать фактическим кредитором последней инстанции для Euroclear: если в какой-то момент российские активы придется возвращать, а денег нет, центральный банк должен был закрыть дыру ликвидностью", — объясняет Алексей Гавришев, управляющий партнер AVG Legal.

Однако регулятор заявил: его участие в этой сомнительной схеме невозможно.

Для ЕЦБ это выглядит как прямое монетарное финансирование решений Еврокомиссии и стран ЕС, то есть нарушение учредительных договоров и статута банка, добавляет эксперт.

Юридическая логика отказа прозрачна: у ЕЦБ жестко заданы мандат и прямые запреты в правовой системе ЕС.

« "Если бы банк стал гарантом кредита, он фактически взял бы на себя часть кредитного риска политического решения ЕС, то есть занялся бы скрытым фискальным финансированием, а это прямо противоречит как статье 123, так и духу независимости ЕЦБ и Европейской системы центральных банков", — подчеркивает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.

"Красные линии"

Вдобавок вся конструкция предполагаемого кредита упирается в международно-правовые нормы.

Любой механизм, который выводит такие активы из "замороженного" состояния и превращает их в обеспечение по займу, выглядит как шаг к де-факто конфискации или принудительному использованию чужой собственности. Пусть и через сложные схемы "коллективного кредита", уточняет аналитик.

« Как указывает Вадим Петров, член комитета Международной ассоциации юристов (IBA), гарантируя выплату, ЕЦБ фактически взял бы на себя риск невозврата 140 миллиардов. Убыток ляжет на баланс регулятора. Это колоссальная сумма, сопоставимая, например, с капиталом и резервами самого банка.

ЕЦБ не может политически и юридически позволить себе прямое участие в такой конструкции: это сразу бьет по его репутации как нейтрального хранителя резервов, а значит, подрывает статус евро как резервной валюты с последующим неизбежным выводом средств из соответствующих активов.

А платить кому

Для Euroclear риски вообще запредельные: депозитарий, контролирующий 42 триллиона евро, столкнется с международными арбитражами и понесет колоссальные издержки.

В Еврокомиссии, впрочем, не теряют надежд уговорить Бельгию пойти на мошенничество. Урсула фонд дер Ляйен пообещала: страны ЕС разделят с Брюсселем все риски — и финансовые, и юридические.

К тому же по новому плану ЕК, который придумали на скорую руку после отказа ЕЦБ, Euroclear подстрахуют временной ликвидностью — из национальных бюджетов. Предложение еще более сомнительное.

"Речь идет о том, что вместо ЕЦБ временную ликвидность и гарантийный контур по так называемому репарационному кредиту обеспечат либо общий бюджет ЕС, либо совокупность национальных гарантий, либо специальные наднациональные институты", — отмечает Шатов.

"Увеличение расходов за счет выпуска облигаций плохо скажется на рейтингах правящих партий", — предупреждает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления РосДорБанка.

« Еврокомиссия фактически продает идею: если что-то пойдет не так, потери лягут не на одну Бельгию, а на всех. Это попытка удержать коалицию вокруг схемы. Но готовность "делить риски" вовсе не означает желания платить из реальных бюджетов — вот здесь европейская солидарность обычно дает сбой, уточняет Гавришев.

В том, что касается механизма предоставления временной ликвидности, добавляет он, есть и еще один ключевой момент: даже если создать такой, он юридически остается крайне уязвимым.

"Отменим суды"

Готовят и план Б — как подстраховать не только Бельгию, но и себя самих от вала исков. Как заявила фон дер Ляйен, ЕК намерена запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов — на случай ответных мер России.

« "Разумеется, взыскание на имущество внутри ЕС сильно затруднится. Но иски не превратятся в "бумагу ради бумаги": они имеют самостоятельную правовую и политическую ценность и могут использоваться для обращения о взыскании активов государств ЕС в третьих странах, а также в качестве аргументационной базы для контрмер и переговоров", — объясняет Вадим Петров.

Таким образом, Еврокомиссия не только пытается действовать на опережение, но и признает: Брюссель хочет нарушить международные обязательства, но не желает за это отвечать.