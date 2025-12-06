https://ria.ru/20251206/aes-2060282154.html
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения - РИА Новости, 06.12.2025
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС на данный момент остается запитанной от линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - одной из двух внешних линий электроснабжения, резервные... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:55:00+03:00
2025-12-06T11:55:00+03:00
2025-12-06T11:55:00+03:00
энергодар
европа
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
https://ria.ru/20251206/aes-2060261761.html
https://ria.ru/20251203/zaes-2059553919.html
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, европа, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Происшествия
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения
РИАН: ситуация на ЗАЭС после потери электроснабжения остается напряженной
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент остается запитанной от линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - одной из двух внешних линий электроснабжения, резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства на случай ее отключения, обстановка стабильно напряженная, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС
штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1.
"Запорожская АЭС в данный момент запитана от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", одной из двух линий, обеспечивающих энергоснабжение станции", - сказала Яшина.
Ситуация находится под полным контролем, однако обстановка стабильно напряженная, отметила она.
"Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства, готовы включиться в случае необходимости. Обстановка стабильно напряженная, ситуация под контролем" , - сказала собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе
- на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ
. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".