Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент остается запитанной от линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - одной из двух внешних линий электроснабжения, резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства на случай ее отключения, обстановка стабильно напряженная, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.

Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1.

"Запорожская АЭС в данный момент запитана от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", одной из двух линий, обеспечивающих энергоснабжение станции", - сказала Яшина.

Ситуация находится под полным контролем, однако обстановка стабильно напряженная, отметила она.

"Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства, готовы включиться в случае необходимости. Обстановка стабильно напряженная, ситуация под контролем" , - сказала собеседник агентства.