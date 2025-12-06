Рейтинг@Mail.ru
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/aes-2060282154.html
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения - РИА Новости, 06.12.2025
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС на данный момент остается запитанной от линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - одной из двух внешних линий электроснабжения, резервные... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T11:55:00+03:00
2025-12-06T11:55:00+03:00
энергодар
европа
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_0:52:1214:735_1920x0_80_0_0_5930e7ae6f06e46ff5c2bcdd8a98010d.jpg
https://ria.ru/20251206/aes-2060261761.html
https://ria.ru/20251203/zaes-2059553919.html
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938409842_16:0:1201:889_1920x0_80_0_0_23296678f75e74b603922c77b3d1b850.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, европа, запорожская аэс, происшествия
Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Происшествия
Стала известна обстановка на ЗАЭС после потери внешнего электроснабжения

РИАН: ситуация на ЗАЭС после потери электроснабжения остается напряженной

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС на данный момент остается запитанной от линии 330 кВ "Ферросплавная-1" - одной из двух внешних линий электроснабжения, резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства на случай ее отключения, обстановка стабильно напряженная, сказала РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
Ночью ЗАЭС в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены в следствие срабатывания автоматической защиты. Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, позднее электроснабжение было восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
08:57
"Запорожская АЭС в данный момент запитана от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", одной из двух линий, обеспечивающих энергоснабжение станции", - сказала Яшина.
Ситуация находится под полным контролем, однако обстановка стабильно напряженная, отметила она.
"Резервные дизель-генераторы находятся в режиме дежурства, готовы включиться в случае необходимости. Обстановка стабильно напряженная, ситуация под контролем" , - сказала собеседник агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Лихачев обсудил с Гросси безопасность ЗАЭС
3 декабря, 16:30
 
ЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала