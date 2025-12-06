https://ria.ru/20251206/aes-2060262086.html
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий, сейчас электроснабжение восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", сообщается
в Telegram-канале электростанции.
"В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находится под полным контролем. Работа станции осуществляется в соответствии с требованиями безопасности. Угрозы для персонала, населения и окружающей среды нет.