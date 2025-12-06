Системы Запорожской АЭС штатно отработали отключение внешних линий

"В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении.