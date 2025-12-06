https://ria.ru/20251206/aes-2060261761.html
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения - РИА Новости, 06.12.2025
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в... РИА Новости, 06.12.2025
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
