Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения - РИА Новости, 06.12.2025
08:57 06.12.2025 (обновлено: 09:00 06.12.2025)
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения
Новости
Запорожская АЭС ночью лишалась внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС ночью несколько часов находилась без внешнего электроснабжения

Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Запорожская АЭС ночью несколько часов была в состоянии полной потери внешнего электроснабжения из-за срабатывания автоматической защиты, сообщается в Telegram-канале электростанции.
"Сегодня ночью Запорожская атомная электростанция в течение нескольких часов находилась в состоянии полной потери внешнего электроснабжения. Обе линии энергоснабжения станции были отключены вследствие срабатывания автоматической защиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины отключения внешних линий электропередачи выясняются.
Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
На ЗАЭС отключилась одна из двух линий электропередачи
14 ноября, 21:23
 
Происшествия
 
 
