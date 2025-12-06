Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения - РИА Новости, 06.12.2025
05:27 06.12.2025
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.12.2025
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
туношна
безопасность
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), туношна , безопасность
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туношна , Безопасность
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Ярославль ("Туношна"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
