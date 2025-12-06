https://ria.ru/20251206/aeroport-2060251338.html
В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.12.2025
ярославль
