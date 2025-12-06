Правая "Альтернатива для Германии" продолжает лидировать в рейтинге партий

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает удерживать за собой первое место по уровню поддержки среди немцев, следует из опроса института INSA для газеты Bild.
Согласно последнему опросу, результаты которого были опубликованы в конце ноября, АдГ лидирует в рейтинге уже четвертый месяц подряд.
СМИ: визит делегации ЕП в Киев отменили из-за делегата из АдГ
4 декабря, 12:24
Как следует из результатов опроса, АдГ поддерживают 26% респондентов, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с ноябрьским опросом. На втором месте - ХДС/ХСС с 25% голосов, а на третьем - социал-демократы (СДПГ) с 15%, уровень поддержки этих партий не изменился.
Опрос проводился 1-5 декабря среди 1206 немцев. Погрешность составляет 2,9 процентных пунктов.
В конце ноября другой опрос института INSA для Bild показал, что число немцев, которые категорически отрицают возможность голосования за оппозиционную АдГ, впервые упало ниже 50%.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
В АдГ Мерца обвинили в утрате влияния Германии на мировой арене
22 ноября, 22:14