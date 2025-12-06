Рейтинг@Mail.ru
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 06.12.2025 (обновлено: 13:33 06.12.2025)
https://ria.ru/20251206/aats-2060265213.html
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри - РИА Новости, 06.12.2025
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри
Находящиеся в заключении архиепископы Армянской апостольской церкви (ААЦ) обвинили в посягательстве на церковь "Семь ран" в Гюмри премьера Армении Никола... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T09:37:00+03:00
2025-12-06T13:33:00+03:00
в мире
армения
гюмри
россия
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_277822291e70a150f0c6a4d5fe906618.jpg
https://ria.ru/20250924/mikael-2044075035.html
https://ria.ru/20251202/aats-2059080442.html
армения
гюмри
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019063321_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_48f2d2659b10734488b7c1a74637347e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, гюмри, россия, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Гюмри, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри

Архиепископы ААЦ обвинили Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Находящиеся в заключении архиепископы Армянской апостольской церкви (ААЦ) обвинили в посягательстве на церковь "Семь ран" в Гюмри премьера Армении Никола Пашиняна и его сторонников, которые собираются в этом храме участвовать в литургии 7 декабря - в день памяти жертв землетрясения 1988 года.
"Мы узнали, что известные беззаконники под руководством своего вожака, используя послушные им силовые структуры, с неслыханной наглостью запланировали в предстоящее воскресенье захватить кафедральную церковь Ширакской епархии "Семь ран", пытаясь этим шагом осквернить не только главный храм епархии, но и память жертв землетрясения. Отвратительно посягательство беззаконников против кафедральной церкви, на что не отваживались даже турецкие войска во время турецкой оккупации 1918 и 1920-21 годов, и большевики в 1937-38 годах", - говорится в заявлении, под которым подписались находящиеся в неволе архиепископы Аршак Хачатрян, Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян.
Глава Ширакской епархии ААЦ, архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Суд признал архиепископа Аджапахяна виновным в призывах к захвату власти
24 сентября, 16:38
Владыки предупредили, что церковь "Семь ран" - "чудотворна и не простит богоборцев".
"Во сто крат гнуснее и отвратительнее тот священнослужитель-отступник, который поддастся искушению Иуды и... проведет литургическое служение и совершит духовное самоубийство перед Святым Престолом Господним. Выражаем наше восхищение добродетельной позицией законопослушного духовенства Ширакской епархии, которое, несмотря на меры принуждения и запугивания, продолжает оставаться в послушании Патриарху... Призываем наше духовенство и народ не вступать в неуместное препирательство и споры с изменниками и отступниками, а в случае подобного развития событий возносить свои чистые молитвы к Богу в других церквях епархии – слава Богу, их много", - говорится в заявлении.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян на территории резиденции католикоса - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Католикоса призвали отстранить сотрудничающих с властями иерархов ААЦ
2 декабря, 02:02
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреАрменияГюмриРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала