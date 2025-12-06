ААЦ обвинила Пашиняна в посягательстве на церковь в Гюмри

ЕРЕВАН, 6 дек - РИА Новости. Находящиеся в заключении архиепископы Армянской апостольской церкви (ААЦ) обвинили в посягательстве на церковь "Семь ран" в Гюмри премьера Армении Никола Пашиняна и его сторонников, которые собираются в этом храме участвовать в литургии 7 декабря - в день памяти жертв землетрясения 1988 года.

"Мы узнали, что известные беззаконники под руководством своего вожака, используя послушные им силовые структуры, с неслыханной наглостью запланировали в предстоящее воскресенье захватить кафедральную церковь Ширакской епархии "Семь ран", пытаясь этим шагом осквернить не только главный храм епархии, но и память жертв землетрясения. Отвратительно посягательство беззаконников против кафедральной церкви, на что не отваживались даже турецкие войска во время турецкой оккупации 1918 и 1920-21 годов, и большевики в 1937-38 годах", - говорится в заявлении, под которым подписались находящиеся в неволе архиепископы Аршак Хачатрян, Баграт Галстанян и Микаэл Аджапахян.

Владыки предупредили, что церковь "Семь ран" - "чудотворна и не простит богоборцев".

"Во сто крат гнуснее и отвратительнее тот священнослужитель-отступник, который поддастся искушению Иуды и... проведет литургическое служение и совершит духовное самоубийство перед Святым Престолом Господним. Выражаем наше восхищение добродетельной позицией законопослушного духовенства Ширакской епархии, которое, несмотря на меры принуждения и запугивания, продолжает оставаться в послушании Патриарху... Призываем наше духовенство и народ не вступать в неуместное препирательство и споры с изменниками и отступниками, а в случае подобного развития событий возносить свои чистые молитвы к Богу в других церквях епархии – слава Богу, их много", - говорится в заявлении.

Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арестом оказался архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.