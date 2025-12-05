Рейтинг@Mail.ru
16:16 05.12.2025 (обновлено: 16:48 05.12.2025)
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов

РИА Новости: резервы золота РФ впервые в современной истории превысили $300 млрд

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотой слиток
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотой слиток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, следует из данных Центробанка.
Его доля в резервах выросла до 42,3 процента — максимум с зимы 1995 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Вложения в золото в конце осени увеличились на 3,6 процента и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд.
Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1 процента.

На утро 1 декабря международные резервы России выросли до 734,6 миллиарда долларов по сравнению с 725,8 миллиарда 1 ноября.

Доллары США - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Хорошие новости Экономика Россия Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
