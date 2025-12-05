https://ria.ru/20251205/zoloto-2060127391.html
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов - РИА Новости, 05.12.2025
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов
Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, следует из данных Центробанка. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T16:16:00+03:00
2025-12-05T16:16:00+03:00
2025-12-05T16:48:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_0:240:3077:1971_1920x0_80_0_0_e5f10f5c2de564033c7b50427e4d46ef.jpg
https://ria.ru/20251015/zoloto-2048251863.html
https://ria.ru/20251122/osnovatel-2056792489.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154878/41/1548784116_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_69b4ed59a4be4c2cebb9cbc79af38430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости
Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов
РИА Новости: резервы золота РФ впервые в современной истории превысили $300 млрд
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, следует
из данных Центробанка.
Его доля в резервах выросла до 42,3 процента — максимум с зимы 1995 года.
Вложения в золото в конце осени увеличились на 3,6 процента и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд.
Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.
Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1 процента.
На утро 1 декабря международные резервы России выросли до 734,6 миллиарда долларов по сравнению с 725,8 миллиарда 1 ноября.