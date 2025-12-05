Золотые резервы России впервые превысили 300 миллиардов долларов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, Стоимость золотого запаса России по итогам ноября достигла рекордных 300 миллиардов долларов, следует из данных Центробанка.

Его доля в резервах выросла до 42,3 процента — максимум с зимы 1995 года.

Вложения в золото в конце осени увеличились на 3,6 процента и составили рекордные в современной истории 310,7 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимум уже четвертый месяц подряд.

Доля золота в российских активах за месяц увеличилась с 41,3 до 42,3 процента. Это наибольший уровень с февраля 1995-го, когда удельный вес драгметалла составлял 43,9 процента. При этом его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов.

Максимальная доля золота наблюдалась 1 января 1993 года — на уровне 56,9 процента, а минимальная — в июне 2007-го: лишь 2,1 процента.