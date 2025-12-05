https://ria.ru/20251205/zhurnalistka-2059927229.html
Индийская журналистка назвала Путина одним из самых загадочных лидеров
Индийская журналистка Анджана Ом Кашьяп, взявшая интервью у президента РФ Владимира Путина, назвала его одним из самых ярких и загадочных лидеров в мире. РИА Новости, 05.12.2025
Индийская журналистка назвала Путина одним из самых загадочных лидеров
