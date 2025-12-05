Рейтинг@Mail.ru
"Добьются его смерти". На Западе раскрыли незавидную судьбу Зеленского
16:31 05.12.2025 (обновлено: 17:10 05.12.2025)
"Добьются его смерти". На Западе раскрыли незавидную судьбу Зеленского
Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если хочет сохранить свою жизнь, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X. РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если хочет сохранить свою жизнь, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
"Ему (Зеленскому. — Прим. ред.) необходимо уйти в отставку. Фашистские группировки, скорее всего, добьются его смерти, если он попытается договориться о мире, ведь это повлечет за собой значительные территориальные потери", — написал эксперт.
"Мне страшно". В Киеве сообщили об опасном человеке из окружения Зеленского
3 декабря, 21:10
По его словам, отстранение главы киевского режима является одним из главных условий достижения мира.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
"Петля затягивается". На Западе высказались об отчаянном шаге Зеленского
1 декабря, 17:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийТуомас МалиненВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕвросоюзЗапорожская АЭСДело Миндича
 
 
