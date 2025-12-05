Зеленский подрывал работу антикоррупционных советников, пишет NYT

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Газета New York Times провела расследование, в ходе которого выявила подрыв командой Владимира Зеленского работы независимых советников, направленной на предотвращение коррупции в государственных компаниях.
"За последние четыре года ... украинское правительство систематически подрывало ... надзор, что способствовало процветанию взяточничества", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, команда Зеленского добилась принятия в наблюдательные советы государственных компаний своих ставленников. При возобновлении составов этих советов она под предлогом споров из-за зарплат также задерживала принятие контрактов с их потенциальными членами, чтобы в период их бездействия поддерживать работу коррупционных схем.
Киевский режим за четыре года также добился внесения правок в уставы компании, чтобы ограничить независимый надзор, подчеркивает газета. Подобные правки затронули, в частности, учредительные документы "Укрэнерго".
Отмечается, что европейские лидеры в свою очередь "с неохотой мирились" с коррупцией на Украине в течение нескольких лет.
"В странах Европы никто не хотел прекращать финансовую поддержку (Украины - ред.) и создать впечатление, что они отворачиваются от Украины", - уточняет газета.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.