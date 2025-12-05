"Тогда полезете в карманы". В офисе Зеленского пригрозили Западу

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая угрожает странам Запада, что им придется залезть в карманы своих налогоплательщиков, если они не согласятся использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.