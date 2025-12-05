"Тогда полезете в карманы". В офисе Зеленского пригрозили Западу

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая угрожает странам Запада, что им придется залезть в карманы своих налогоплательщиков, если они не согласятся использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.
"Если (западные партнеры - ред.) не желают брать деньги... (России - ред.), тогда вы полезете в карман ваших налогоплательщиков", - заявила Мудрая изданию Jerusalem Post.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.