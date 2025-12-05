Рейтинг@Mail.ru
12:42 05.12.2025
В Калужской области построят российско-индийский фармавод
В Калужской области построят российско-индийский фармавод
здоровье - общество, калужская область, россия, индия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Здоровье - Общество, Калужская область, Россия, Индия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
В Калужской области построят российско-индийский фармавод

Путин: в Калужской области построят крупный российско-индийский фармавод

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Российско-индийский фармацевтический завод в Калужской области будет создавать высококачественные противоопухолевые лекарства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод, начнется производство высококачественных противоопухолевых лекарственных средств по передовым индийским технологиям", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-индийских переговоров.
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин и Моди подвели итоги переговоров в Нью-Дели
Здоровье - ОбществоКалужская областьРоссияИндияВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Заголовок открываемого материала