Защита заявила о тяжелой болезни экс-замглавы департамента Минтранса
Защита заявила о тяжелой болезни экс-замглавы департамента Минтранса - РИА Новости, 05.12.2025
Защита заявила о тяжелой болезни экс-замглавы департамента Минтранса
05.12.2025
Защита заявила о тяжелой болезни экс-замглавы департамента Минтранса
РИА Новости: защита заявила о болезни экс-замглавы департамента Минтранса
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Защита заявила о тяжелой болезни бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд проигнорировал наличие у обвиняемого тяжёлого заболевания - диагноз, наличие которой является основанием для отказа в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитируется в документе позиция адвоката.
Суд, однако, указал, что достоверных доказательств заболевания ему предоставлено не было, и оставил бывшего чиновника в СИЗО.
По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк
