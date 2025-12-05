Защита заявила о тяжелой болезни экс-замглавы департамента Минтранса

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Защита заявила о тяжелой болезни бывшего замдиректора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимира Луговенко, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Суд проигнорировал наличие у обвиняемого тяжёлого заболевания - диагноз, наличие которой является основанием для отказа в продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - цитируется в документе позиция адвоката.

Суд, однако, указал, что достоверных доказательств заболевания ему предоставлено не было, и оставил бывшего чиновника в СИЗО.