"Придется заплатить". На Западе признали неудобную правду о России
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 05.12.2025
"Придется заплатить". На Западе признали неудобную правду о России
"Придется заплатить". На Западе признали неудобную правду о России
Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт, хотя военное преимущество находится на стороне России, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 05.12.2025
https://ria.ru/20251204/razgovor-2059819338.html
https://ria.ru/20251205/tramp-2060131694.html
"Придется заплатить". На Западе признали неудобную правду о России

RS: РФ сохраняет преимущество на поле боя, но Зеленский все еще не хочет мира

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт, хотя военное преимущество находится на стороне России, пишет Responsible Statecraft.
"Россия сохраняет преимущество на поле боя, обладает финансовыми резервами, крайне низким по западным меркам уровнем госдолга и может позволить себе продолжать СВО. У Украины же денег нет, а Европа, не желая видеть, как Киев подталкивается к невыгодному миру, "стонет" от необходимости найти решение", — говорится в публикации.
Также отмечается, что Зеленский не планирует содействовать урегулированию, учитывая его обращения к странам ЕС о выделении очередной финансовой помощи Киеву.
"Европейские лидеры по-прежнему категорически против идеи завершения конфликта на Украине. В ближайшие годы им придется заплатить за это на выборах, поскольку огромные расходы на военные нужды подорвут их легитимность внутри стран", — уточняется в материале.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.
В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Украины, на которых обсуждались поправки к американскому предложению. Утверждается, что они касаются численности украинских войск, контроля над Запорожской АЭС, вопроса размещения сил НАТО на территории Украины, принадлежности территорий и других тем.
Как отмечал Владимир Путин, изначальный мирный план Соединенных Штатов может стать основой будущих договоренностей, но перед этим необходимо скрупулезно проработать каждый пункт. По его мнению, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, страна остается открытой для переговоров и мирного разрешения проблем.
