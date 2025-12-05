Рейтинг@Mail.ru
Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/zapad-2060064736.html
Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД
Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД - РИА Новости, 05.12.2025
Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД
Запад своей санкционной агрессией против России ведет себя почти что как бандит и подрывает доверие к себе, из-за чего другие игроки на мировой арене ищут... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:47:00+03:00
2025-12-05T13:47:00+03:00
россия
москва
александр трофимов
владимир путин
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:2827:1590_1920x0_80_0_0_e0d1f3da186917b1689bbd391c2cb5dd.jpg
https://ria.ru/20251205/italiya-2059944293.html
https://ria.ru/20251205/evrosoyuz-2059925902.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784722775_0:0:2759:2069_1920x0_80_0_0_7b1969d54cb18c2cd3e1ec7374099ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр трофимов, владимир путин, европа
Россия, Москва, Александр Трофимов, Владимир Путин, Европа
Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД

Трофимов: в мире ищут альтернативы Западу из-за его антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Запад своей санкционной агрессией против России ведет себя почти что как бандит и подрывает доверие к себе, из-за чего другие игроки на мировой арене ищут альтернативных партнеров и активнее выстраивают сотрудничество с РФ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, курирующий вопросы евразийской безопасности и взаимодействия подсанкционных стран.
"Опасно иметь дело с теми людьми, кто ведет себя чуть ли не как бандит с большой дороги, и лучше тогда уж задуматься над альтернативой. И мы с такими странами, объединениями работаем. Конечно, доверие Запад подорвал к себе очень сильно", - сказал он на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".
Порт Ливорно, Италия - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Санкции лишили Италию более половины экспорта в Россию
06:19
Как отметил Трофимов, все в мире видят, что антироссийские санкции Запада быстро приняли форму "санкционного произвола", и изыскивают альтернативы для сотрудничества. Несмотря на то, что у Запада еще есть инструменты влияния на мировой арене, сейчас он уже является не глобальным гегемоном, а одним из полюсов силы в соответствии с набирающей обороты тенденцией многополярности, добавил дипломат.
"Мы живем в эпоху перемен, за ней наблюдать интересно. Есть риски, но есть и перспективы. Они неплохие, как показывает то, что происходит на поле боя и в экономике. Мы выдержали, развиваемся, у нас хорошие связи налаживаются с нашими соседями, другими регионами", - резюмировал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
01:27
 
РоссияМоскваАлександр ТрофимовВладимир ПутинЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала