Запад подрывает доверие к себе, заявил посол МИД

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Запад своей санкционной агрессией против России ведет себя почти что как бандит и подрывает доверие к себе, из-за чего другие игроки на мировой арене ищут альтернативных партнеров и активнее выстраивают сотрудничество с РФ, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов, курирующий вопросы евразийской безопасности и взаимодействия подсанкционных стран.

"Опасно иметь дело с теми людьми, кто ведет себя чуть ли не как бандит с большой дороги, и лучше тогда уж задуматься над альтернативой. И мы с такими странами, объединениями работаем. Конечно, доверие Запад подорвал к себе очень сильно", - сказал он на площадке международного мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня".

Как отметил Трофимов , все в мире видят, что антироссийские санкции Запада быстро приняли форму "санкционного произвола", и изыскивают альтернативы для сотрудничества. Несмотря на то, что у Запада еще есть инструменты влияния на мировой арене, сейчас он уже является не глобальным гегемоном, а одним из полюсов силы в соответствии с набирающей обороты тенденцией многополярности, добавил дипломат.

"Мы живем в эпоху перемен, за ней наблюдать интересно. Есть риски, но есть и перспективы. Они неплохие, как показывает то, что происходит на поле боя и в экономике. Мы выдержали, развиваемся, у нас хорошие связи налаживаются с нашими соседями, другими регионами", - резюмировал собеседник агентства.

РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.