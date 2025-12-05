ВСУ за неделю потеряли более 1575 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российская группировка "Запад" за прошедшую неделю улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение 11 бригадам ВСУ, противник за это время потерял более 1575 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.