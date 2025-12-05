МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные державы на фоне проигрыша на Украине стали отжившим политическим актором, а их способность к мобилизации собственных народов сводятся к нулю, утверждается в материале издания The European Conservative.
"Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.
"Реальность такова, что Большая Европа смогла лишь подкинуть некоторые предложения в кулуары переговоров с Россией по Украине. Но что бы ни случилось на Украине дальше, очевидно, что ЕС потерял центральную роль в этом процессе. Большая Европа с самого начала конфликта не предпринимала никаких существенных действий", — сообщается в тексте.
Издание приходит к выводу о том, что текущее руководство Европы не способно мобилизовать население даже перед лицом мнимой "российской угрозы".
"Их антинациональные лидеры теперь не могут внезапно включить патриотические настроения и вдохновить молодежь на борьбу за свои страны. Те, кто воображает, что ответ в создании централизованной армии ЕС, глубоко заблуждаются. Кто, по их мнению, будет сражаться за неизбранную фон дер Ляйен и ее легион брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
