"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
01:12 05.12.2025 (обновлено: 04:32 05.12.2025)
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией
"Проиграли войну": на Западе высказались о противостоянии с Россией

European Conservative: Запад стал увядать из-за конфликта на Украине

Военнослужащий НАТО
Военнослужащий НАТО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащий НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные державы на фоне проигрыша на Украине стали отжившим политическим актором, а их способность к мобилизации собственных народов сводятся к нулю, утверждается в материале издания The European Conservative.
«
"Результат этого кровавого конфликта (на Украине. — Прим. ред.) уже очевиден. Лидеры Европейского Союза и их союзники из Великобритании проиграли политическую войну из-за Украины. Их претензии на роль ведущего мирового игрока в современном мире были окончательно развенчаны как фантазии увядающей политической силы", — пишет автор статьи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В НАТО сделали заявление после слов Путина о войне с Европой
3 декабря, 16:43
Наглядно этот тезис, по его мнению, подтверждается в измерении переговоров с Россией, от которых страны Европы намеренно дистанцируются, лишая себя возможности оказывать влияние на весь процесс урегулирования.
«
"Реальность такова, что Большая Европа смогла лишь подкинуть некоторые предложения в кулуары переговоров с Россией по Украине. Но что бы ни случилось на Украине дальше, очевидно, что ЕС потерял центральную роль в этом процессе. Большая Европа с самого начала конфликта не предпринимала никаких существенных действий", — сообщается в тексте.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
3 декабря, 17:06
Издание приходит к выводу о том, что текущее руководство Европы не способно мобилизовать население даже перед лицом мнимой "российской угрозы".
«
"Их антинациональные лидеры теперь не могут внезапно включить патриотические настроения и вдохновить молодежь на борьбу за свои страны. Те, кто воображает, что ответ в создании централизованной армии ЕС, глубоко заблуждаются. Кто, по их мнению, будет сражаться за неизбранную фон дер Ляйен и ее легион брюссельских бюрократов?" — задается вопросом обозреватель.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Это бесполезно". США предложили Европе смириться с неизбежным
2 декабря, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
