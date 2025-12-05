Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова

"Будущее, в котором технологии служат человеку, а не порабощают его, зависит не от алгоритмов, оно зависит от нас. От нашей способности сохранить качество, качество информации, качество анализа, качество журналистики. Искусственный интеллект должен оставаться инструментом в руках человека с развитым критическим мышлением, твердыми профессиональными и моральными принципами, четкой гражданской позицией", - сказала дипломат в приветственном слове на конференции масс-медиа российских соотечественников.