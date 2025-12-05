Рейтинг@Mail.ru
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова - РИА Новости, 05.12.2025
11:45 05.12.2025
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова - РИА Новости, 05.12.2025
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова
Возможности искусственного интеллекта должны оставаться инструментом в руках человека, а не порабощать его, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:45:00+03:00
2025-12-05T11:45:00+03:00
в мире
россия
ташкент
москва
мария захарова
россия
ташкент
москва
в мире, россия, ташкент, москва, мария захарова
В мире, Россия, Ташкент, Москва, Мария Захарова
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова

Захарова: возможности ИИ должны оставаться инструментом в руках человека

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Возможности искусственного интеллекта должны оставаться инструментом в руках человека, а не порабощать его, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будущее, в котором технологии служат человеку, а не порабощают его, зависит не от алгоритмов, оно зависит от нас. От нашей способности сохранить качество, качество информации, качество анализа, качество журналистики. Искусственный интеллект должен оставаться инструментом в руках человека с развитым критическим мышлением, твердыми профессиональными и моральными принципами, четкой гражданской позицией", - сказала дипломат в приветственном слове на конференции масс-медиа российских соотечественников.
По словам Захаровой, именно журналисты, прибегая к возможностям современных технологий, должны задавать высокие профессиональные стандарты. При этом, как отметила дипломат, в условиях "гибридной войны против Запада" скорость и информативность реагирования на "информационные атаки" имеет критическое значение. И здесь новые цифровые технологии должны выступать в качестве одного из основных инструментов, добавила она.
"Вы (журналисты - соотечественники - ред.) - наш живой мост правды и смысла, который хотят отменить, но не смогут", - резюмировала официальный представитель МИД.
В Ташкенте в пятницу открылась конференция масс-медиа российских соотечественников. Организаторами мероприятия выступают департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы и Московский Дом соотечественника. В конференции принимают участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.
В миреРоссияТашкентМоскваМария Захарова
 
 
