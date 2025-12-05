https://ria.ru/20251205/zaharova-2060003413.html
Искусственный интеллект должен служить человеку, заявила Захарова
мария захарова
ТАШКЕНТ, 5 дек - РИА Новости. Возможности искусственного интеллекта должны оставаться инструментом в руках человека, а не порабощать его, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будущее, в котором технологии служат человеку, а не порабощают его, зависит не от алгоритмов, оно зависит от нас. От нашей способности сохранить качество, качество информации, качество анализа, качество журналистики. Искусственный интеллект должен оставаться инструментом в руках человека с развитым критическим мышлением, твердыми профессиональными и моральными принципами, четкой гражданской позицией", - сказала дипломат в приветственном слове на конференции масс-медиа российских соотечественников.
По словам Захаровой
, именно журналисты, прибегая к возможностям современных технологий, должны задавать высокие профессиональные стандарты. При этом, как отметила дипломат, в условиях "гибридной войны против Запада" скорость и информативность реагирования на "информационные атаки" имеет критическое значение. И здесь новые цифровые технологии должны выступать в качестве одного из основных инструментов, добавила она.
"Вы (журналисты - соотечественники - ред.) - наш живой мост правды и смысла, который хотят отменить, но не смогут", - резюмировала официальный представитель МИД.
В Ташкенте
в пятницу открылась конференция масс-медиа российских соотечественников. Организаторами мероприятия выступают департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы
и Московский Дом соотечественника. В конференции принимают участие более 60 представителей русскоязычных СМИ и организаций соотечественников из стран ближнего зарубежья, Европы
, Азии
и Африки
.