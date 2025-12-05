Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли
15:55 05.12.2025 (обновлено: 16:06 05.12.2025)
В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли
В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли - РИА Новости, 05.12.2025
В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли
Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, двое пострадавших госпитализированы после аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус... РИА Новости, 05.12.2025
происшествия
забайкальский край
чита
гибдд мвд рф
читинский район
забайкальский край
чита
читинский район
происшествия, забайкальский край, чита, гибдд мвд рф, читинский район
Происшествия, Забайкальский край, Чита, ГИБДД МВД РФ, Читинский район
В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли

В Забайкалье в ДТП с микроавтобусом 5 человек погибли и 2 пострадали

© Госавтоинспекция Забайкалья/TelegramДТП в Читинском районе в Забайкалье
ДТП в Читинском районе в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Госавтоинспекция Забайкалья/Telegram
ДТП в Читинском районе в Забайкалье
ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, двое пострадавших госпитализированы после аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус и микрогрузовик, гружёный дровами, сообщает в своём Тelegram-канале Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 17.15 (11.15 мск) в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258 Иркутск-Улан-Удэ - Чита: водитель микроавтобуса "Истана" выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами.
«
"В результате дорожной аварии погибли пять человек, среди них трое несовершеннолетних. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.
Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует ГАИ.
В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла недалеко от села Домно-Ключи Читинского района.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство оценит соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, а также перевозки пассажиров, добавили в прокуратуре.
В ДТП в Забайкалье погибли два человека
5 октября, 06:15
В ДТП в Забайкалье погибли два человека
5 октября, 06:15
 
