В Забайкалье микроавтобус попал в ДТП, несколько человек погибли

ВЛАДИВОСТОК, 5 дек - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли, двое пострадавших госпитализированы после аварии в Забайкальском крае, где столкнулись микроавтобус и микрогрузовик, гружёный дровами, сообщает в своём Тelegram-канале Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным ГАИ, авария произошла около 17.15 (11.15 мск) в пятницу на 1065-м километре федеральной трассы "Байкал" Р-258 Иркутск-Улан-Удэ - Чита: водитель микроавтобуса "Истана" выехал на встречку и столкнулся с микрогрузовиком, груженым дровами.
«
"В результате дорожной аварии погибли пять человек, среди них трое несовершеннолетних. Двое пострадавших доставлены в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.
Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует ГАИ.
В прокуратуре региона уточнили, что авария произошла недалеко от села Домно-Ключи Читинского района.
"На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко", - говорится в сообщении прокуратуры.
Надзорное ведомство оценит соблюдение правил дорожного движения, эксплуатации транспортных средств, а также перевозки пассажиров, добавили в прокуратуре.
В ДТП в Забайкалье погибли два человека
5 октября, 06:15