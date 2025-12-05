Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:30 05.12.2025 (обновлено: 06:34 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/yudin-2059944819.html
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО - РИА Новости, 05.12.2025
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, ранее арестованный по делу мошенничестве и превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:30:00+03:00
2025-12-05T06:34:00+03:00
происшествия
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972353680_0:304:720:709_1920x0_80_0_0_f0b0a822afd9a961ab0a88dcda067b22.jpg
https://ria.ru/20251202/yudakov-2059361220.html
https://ria.ru/20251124/rastrata-2057029031.html
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972353680_0:236:720:776_1920x0_80_0_0_e0a0d1cb5678da63b4160e1b5b9198e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО

Бывший глава подмосковного округа Долгопрудный Юдин ушел на СВО

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыГлава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в Тверском районном суде города Москвы
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в Тверском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Глава городского округа Долгопрудный Владислав Юдин в Тверском районном суде города Москвы . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, ранее арестованный по делу мошенничестве и превышении должностных полномочий, находится в зоне СВО, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
"Юдин из СИЗО заключил контракт, сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Экс-замглавы ЦНИИмаша ушел на СВО штурмовиком
2 декабря, 21:03
В сентябре 2024 году Юдину и его знакомой было предъявлено обвинение в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). Суд в Москве отправил Юдина и его сообщницу в СИЗО. Позднее женщину освободили из-под стражи.
По данным подмосковного главка СК России, будучи главой городского округа Талдом, Юдин безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечалось, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.
Далее, как установило следствие, Юдин, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Фигурант дела экс-главы Шатуры о растрате 220 миллионов рублей ушел на СВО
24 ноября, 04:47
 
ПроисшествияРоссияДолгопрудныйМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала