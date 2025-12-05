Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, ранее арестованный по делу мошенничестве и превышении должностных полномочий, находится в зоне СВО, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.

"Юдин из СИЗО заключил контракт, сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции", - рассказал собеседник агентства.

Далее, как установило следствие, Юдин, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.