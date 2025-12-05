https://ria.ru/20251205/yudin-2059944819.html
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО - РИА Новости, 05.12.2025
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, ранее арестованный по делу мошенничестве и превышении должностных полномочий,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:30:00+03:00
2025-12-05T06:30:00+03:00
2025-12-05T06:34:00+03:00
происшествия
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972353680_0:304:720:709_1920x0_80_0_0_f0b0a822afd9a961ab0a88dcda067b22.jpg
https://ria.ru/20251202/yudakov-2059361220.html
https://ria.ru/20251124/rastrata-2057029031.html
россия
долгопрудный
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972353680_0:236:720:776_1920x0_80_0_0_e0a0d1cb5678da63b4160e1b5b9198e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, долгопрудный, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Долгопрудный, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-глава подмосковного Долгопрудного ушел на СВО
Бывший глава подмосковного округа Долгопрудный Юдин ушел на СВО
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Бывший глава городского округа Долгопрудный Московской области Владислав Юдин, ранее арестованный по делу мошенничестве и превышении должностных полномочий, находится в зоне СВО, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования дела.
"Юдин из СИЗО заключил контракт, сейчас он находится в зоне проведения специальной военной операции", - рассказал собеседник агентства.
В сентябре 2024 году Юдину и его знакомой было предъявлено обвинение в совершении мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ
). Кроме этого, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 2 статьи 286 УК РФ). Суд в Москве
отправил Юдина и его сообщницу в СИЗО. Позднее женщину освободили из-под стражи.
По данным подмосковного главка СК
России, будучи главой городского округа Талдом
, Юдин безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. Отмечалось, что в результате в бюджет округа не поступили средства от неуплаченной арендной платы на сумму порядка четырех миллионов рублей.
Далее, как установило следствие, Юдин, вступив в сговор с гендиректором этой фирмы, дал указание погасить за счет бюджета долги данной организации в размере более 40 миллионов рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате бюджету городского округа причинен ущерб на сумму порядка 44 миллионов рублей.