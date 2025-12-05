Рейтинг@Mail.ru
Аудитория "VK Видео" и Rutube впервые превысила показатели YouTube
13:58 05.12.2025 (обновлено: 16:26 05.12.2025)
Аудитория "VK Видео" и Rutube впервые превысила показатели YouTube
технологии
youtube
rutube
wildberries
технологии, youtube, rutube, wildberries
Технологии, YouTube, Rutube, Wildberries
Аудитория "VK Видео" и Rutube впервые превысила показатели YouTube

РИА Новости: аудитории VK Видео и Rutube впервые превысили показатели YouTube

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска Rutube. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аудитория "VK Видео" в июле достигла более 76 миллионов пользователей, впервые превысив показатели YouTube, тогда как охват аудитории Rutube составил 80 миллионов пользователей в месяц, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В июле этого года произошло знаковое событие: аудитория "VK Видео" за месяц впервые превысила (аудиторию - ред.) YouTube за аналогичный период - 76,4 миллионов охваченной аудитории против 74,9. Для VK это рост на 6%, тогда как для YouTube это падение на 19%. При этом наибольший рост второй год подряд показывает Rutube: в июне был достигнут охват в 80 миллионов пользователей за месяц, что на 38% выше аналогичных показателей прошлого года", - говорится в исследовании.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Госдуме рассказали о намерении заменить YouTube на российские аналоги
19 ноября, 16:54
Аналитики выяснили, что на видеохостинге Rutube в три раза выросло количество каналов. В исследовании подчеркивается, что платформа растет не только благодаря блогерам: важным преимуществом сервиса остается доступ к библиотеке развлекательного контента, которая привлекает пользователей.
"Наиболее популярная российская платформа для публикации коротких видео - "VK Клипы", информация о среднесуточной и среднемесячной аудитории которой, на данный момент, недоступна, но, по данным пресс-релиза "ВКонтакте", максимальное среднесуточное количество просмотров достигло уровня в 3 миллиарда просмотров, что на 42% выше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.
Отмечается, что новое приложение Wibes от Wildberries тоже быстро набрало аудиторию. Согласно свежим данным, более 10 миллионов пользователей по последним доступным данным.
Уточняется, что материал составлен методом кабинетного анализа, рассматривались площадки для размещения контента индивидуальными авторами, онлайн-кинотеатры и их аналоги не входят в данную категорию. Данные по VK Видео представлены без учета SmartTV, фонового и эмбедированного просмотра. Данные по Rutube представлены с учетом фоновых и эмбедированных просмотров, то есть просмотрах в плеере площадки, внедренном на сторонних сайтах.
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Rutube вновь стал доступен для скачивания на Android
19 августа, 10:04
 
ТехнологииYouTubeRutubeВайлдберриз (Wildberries)
 
 
