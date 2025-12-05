Аудитория "VK Видео" и Rutube впервые превысила показатели YouTube

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Аудитория "VK Видео" в июле достигла более 76 миллионов пользователей, впервые превысив показатели YouTube, тогда как охват аудитории Rutube составил 80 миллионов пользователей в месяц, говорится в исследовании СРО "Ассоциация Блогеров и Агентств", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В июле этого года произошло знаковое событие: аудитория "VK Видео" за месяц впервые превысила (аудиторию - ред.) YouTube за аналогичный период - 76,4 миллионов охваченной аудитории против 74,9. Для VK это рост на 6%, тогда как для YouTube это падение на 19%. При этом наибольший рост второй год подряд показывает Rutube : в июне был достигнут охват в 80 миллионов пользователей за месяц, что на 38% выше аналогичных показателей прошлого года", - говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что на видеохостинге Rutube в три раза выросло количество каналов. В исследовании подчеркивается, что платформа растет не только благодаря блогерам: важным преимуществом сервиса остается доступ к библиотеке развлекательного контента, которая привлекает пользователей.

"Наиболее популярная российская платформа для публикации коротких видео - "VK Клипы", информация о среднесуточной и среднемесячной аудитории которой, на данный момент, недоступна, но, по данным пресс-релиза "ВКонтакте", максимальное среднесуточное количество просмотров достигло уровня в 3 миллиарда просмотров, что на 42% выше, чем годом ранее", - говорится в исследовании.

Отмечается, что новое приложение Wibes от Wildberries тоже быстро набрало аудиторию. Согласно свежим данным, более 10 миллионов пользователей по последним доступным данным.