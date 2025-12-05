Посольство России в Йемене отслеживает данные о столкновениях в стране

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство России в Йемене внимательно отслеживает актуальную информацию о столкновениях на востоке Йемена, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

Контроль за нефтедобычей стал причиной конфликта между восточными племенами и международно признанными властями Йемена из-за требования племен тратить доходы от нефти на развитие провинции Хадрамаут. В среду стало известно, что войска Переходного совета Южного Йемена в результате вооруженного столкновения взяли под свой контроль международный аэропорт и здания госорганов в Сейуне, крупнейшем городе восточной провинции Хадрамаут.

"Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике внимательно отслеживает актуальную информацию о столкновениях на востоке Йемена", - сказали агентству в посольстве.

Там напомнили, что йеменский гражданский конфликт не прекращен и даже не находится на стадии активного урегулирования.