Посольство России в Йемене отслеживает данные о столкновениях в стране - РИА Новости, 05.12.2025
16:25 05.12.2025
Посольство России в Йемене отслеживает данные о столкновениях в стране
Посольство России в Йемене внимательно отслеживает актуальную информацию о столкновениях на востоке Йемена, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Посольство России в Йемене отслеживает данные о столкновениях в стране

Столица Йемена город Сана
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство России в Йемене внимательно отслеживает актуальную информацию о столкновениях на востоке Йемена, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Контроль за нефтедобычей стал причиной конфликта между восточными племенами и международно признанными властями Йемена из-за требования племен тратить доходы от нефти на развитие провинции Хадрамаут. В среду стало известно, что войска Переходного совета Южного Йемена в результате вооруженного столкновения взяли под свой контроль международный аэропорт и здания госорганов в Сейуне, крупнейшем городе восточной провинции Хадрамаут.
"Посольство Российской Федерации в Йеменской Республике внимательно отслеживает актуальную информацию о столкновениях на востоке Йемена", - сказали агентству в посольстве.
Там напомнили, что йеменский гражданский конфликт не прекращен и даже не находится на стадии активного урегулирования.
"В стране наблюдается острый финансовый, энергетический и гуманитарный кризис, на фоне которого между различными военно-политическими силами, племенами и воинскими подразделениями наблюдаются конфликты с применением оружия и тяжелой техники", - добавили в дипмиссии.
