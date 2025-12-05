Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке - РИА Новости, 05.12.2025
16:20 05.12.2025
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство России в Йемене рекомендует россиянам воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Контроль за нефтедобычей стал причиной конфликта между восточными племенами и международно признанными властями Йемена из-за требования племен тратить доходы от нефти на развитие провинции Хадрамаут. В среду стало известно, что войска Переходного совета Южного Йемена в результате вооруженного столкновения взяли под контроль международный аэропорт и здания госорганов в Сейуне, крупнейшем городе восточной провинции Хадрамаут.
