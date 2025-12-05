Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство России в Йемене рекомендует россиянам воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

"Рекомендация МИД России воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой остается актуальной", - сказали агентству в посольстве.

Посольство также убедительно просит всех граждан Российской Федерации, находящихся или проживающих на территории Йеменской Республики, в том числе и на архипелаге Сокотра, быть бдительными и осторожными, добавили в диппредставительстве.