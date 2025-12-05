https://ria.ru/20251205/yemen-2060131849.html
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке - РИА Новости, 05.12.2025
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке
Посольство России в Йемене рекомендует россиянам воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.12.2025
Посольство России в Йемене сообщило о сложной внутриполитической обстановке
Посольство РФ посоветовало россиянам не посещать Йемен из-за обстановки в стране
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Посольство России в Йемене рекомендует россиянам воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
Контроль за нефтедобычей стал причиной конфликта между восточными племенами и международно признанными властями Йемена
из-за требования племен тратить доходы от нефти на развитие провинции Хадрамаут. В среду стало известно, что войска Переходного совета Южного Йемена в результате вооруженного столкновения взяли под контроль международный аэропорт и здания госорганов в Сейуне, крупнейшем городе восточной провинции Хадрамаут.
"Рекомендация МИД России воздержаться от посещения Йемена в связи со сложной внутриполитической обстановкой остается актуальной", - сказали агентству в посольстве.
Посольство также убедительно просит всех граждан Российской Федерации, находящихся или проживающих на территории Йеменской Республики, в том числе и на архипелаге Сокотра, быть бдительными и осторожными, добавили в диппредставительстве.