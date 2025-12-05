Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале

САЛЕХАРД, 5 дек – РИА Новости. Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки. Вместе с Михаилом и Ириной Ядне осмотрели их просторную квартиру. Всю жизнь пара прожила в Антипаюте, вырастили троих дочерей – у каждой уже своя семья. Теперь вместе будут жить в райцентре по соседству друг с другом", - написал Артюхов в Telegram-канале.

По его словам, рядом с новостройками есть вся необходимая инфраструктура – поликлиника, дом культуры и школы.

"Накануне расселили миллион квадратов аварийного жилья, сегодня продолжаем в прежнем темпе идти к новой цели. Приятные хлопоты новоселья впереди у семей Тазовского района и всего Ямала", - добавил Дмитрий Артюхов.