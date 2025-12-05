https://ria.ru/20251205/yamal-2060200871.html
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале
Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 05.12.2025
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале
САЛЕХАРД, 5 дек – РИА Новости.
Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, сообщил
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки. Вместе с Михаилом и Ириной Ядне осмотрели их просторную квартиру. Всю жизнь пара прожила в Антипаюте, вырастили троих дочерей – у каждой уже своя семья. Теперь вместе будут жить в райцентре по соседству друг с другом", - написал Артюхов в Telegram-канале.
По его словам, рядом с новостройками есть вся необходимая инфраструктура – поликлиника, дом культуры и школы.
"Накануне расселили миллион квадратов аварийного жилья, сегодня продолжаем в прежнем темпе идти к новой цели. Приятные хлопоты новоселья впереди у семей Тазовского района и всего Ямала", - добавил Дмитрий Артюхов.
По данным правительства округа, в планах на 2026 год - расселить не менее 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Кроме того, в регионе уже идет работа над исполнением поручения Артюхова о строительстве еще одного миллиона квадратных метров жилья за пять лет. В настоящее время возводится 257 многоквартирных домов общей площадью около 850 тысяч квадратных метров на более чем 16 тысяч квартир.