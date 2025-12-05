Рейтинг@Mail.ru
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале - РИА Новости, 05.12.2025
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:23 05.12.2025
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале - РИА Новости, 05.12.2025
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале
Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. РИА Новости, 05.12.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
тазовский район
ямал
тазовский район
ямал, дмитрий артюхов, тазовский район
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Тазовский район
Еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале

Артюхов: еще почти 70 семей переедут в новые квартиры на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
САЛЕХАРД, 5 дек – РИА Новости. Почти 70 семей поселка Тазовский на Ямале получили ключи от новых квартир, куда они переедут из ветхого жилья, сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
"В Тазовском вручил ключи будущим жильцам двух новостроек. 69 семей переедут сюда из аварийных домов, в том числе из Антипаюты и Находки. Вместе с Михаилом и Ириной Ядне осмотрели их просторную квартиру. Всю жизнь пара прожила в Антипаюте, вырастили троих дочерей – у каждой уже своя семья. Теперь вместе будут жить в райцентре по соседству друг с другом", - написал Артюхов в Telegram-канале.
По его словам, рядом с новостройками есть вся необходимая инфраструктура – поликлиника, дом культуры и школы.
"Накануне расселили миллион квадратов аварийного жилья, сегодня продолжаем в прежнем темпе идти к новой цели. Приятные хлопоты новоселья впереди у семей Тазовского района и всего Ямала", - добавил Дмитрий Артюхов.
По данным правительства округа, в планах на 2026 год - расселить не менее 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Кроме того, в регионе уже идет работа над исполнением поручения Артюхова о строительстве еще одного миллиона квадратных метров жилья за пять лет. В настоящее время возводится 257 многоквартирных домов общей площадью около 850 тысяч квадратных метров на более чем 16 тысяч квартир.
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
2 декабря, 14:23
Губернатор Ямала обсудил развитие Ямальского района с главой муниципалитета
2 декабря, 14:23
 
Ямало-Ненецкий автономный округ Ямал Дмитрий Артюхов Тазовский район
 
 
