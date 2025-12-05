https://ria.ru/20251205/vzryv-2060170625.html
В Харьковской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в Чугуевском районе Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает местный филиал украинского телеканала "Общественное". РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
россия
чугуевский район
вооруженные силы украины
