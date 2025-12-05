ВТБ подвел итоги шестого сезона программы именных грантов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершился шестой сезон образовательной программы для талантливых студентов "Именные гранты ВТБ", по итогам которого 30 лучших участников получили гранты в размере 200 тысяч рублей на реализацию своих карьерных амбиций, сообщает пресс-служба банка.

На участие в программе было подано более 7,5 тысячи заявок от студентов со всей России. По результатам отборочного тестирования ВТБ пригласил на образовательный курс более 1,7 тысячи человек. Помимо прошедших отбор студентов, еще 2,3 тысячи человек были приглашены на онлайн-курс в качестве слушателей.

По данным пресс-службы, программа прошла в формате образовательного онлайн-курса, к созданию которого традиционно привлекаются приглашенные спикеры и внутренние эксперты банка ВТБ. На протяжении нескольких недель участники посещали мастер-классы и выполняли интерактивные домашние задания, соревнуясь за победу.

Финальное онлайн-мероприятие для всех участников и слушателей состоялось 4 декабря. Гостей ждали выступления экспертов банка, панельная дискуссия на тему "Профессиональное будущее в эпоху трансформаций: на что делать ставку молодым специалистам", интерактивы и торжественная церемония награждения. Помимо 30 победителей, еще 250 студентов получили сертификаты участников конкурса, памятные подарки и возможность ускоренного отбора на программы стажировок в банке.