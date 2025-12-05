Рейтинг@Mail.ru
В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/vsu-2060223811.html
В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный
В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный - РИА Новости, 05.12.2025
В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный
Очередной мобилизованный умер в житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ во время прохождения курса подготовки, для недопущения утечек у... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T21:55:00+03:00
2025-12-05T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251205/konflikt-2060201596.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный

РИА Новости: в житомирском учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный

© Фото : 93-я ОМБрУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : 93-я ОМБр
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередной мобилизованный умер в житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ во время прохождения курса подготовки, для недопущения утечек у обучаемых изъяли телефоны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ скончался очередной мобилизованный Игнатенко Евгений Анатольевич, 1993 года рождения. В некрологе отмечается, что он скончался 23.11.2025 года при прохождении курса базовой общевойсковой подготовки", - сказал собеседник агентства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
"Абсолютно ясно". На Западе высказались об окончании конфликта на Украине
Вчера, 19:25
Он отметил, что за житомирским учебным центром уже давно закрепилась репутация концлагеря, где постоянно пропадают мобилизованные.
"В основном это, конечно, случаи самовольного оставления части, но в последнее время участились случаи гибели мобилизованных. Командование части изъяло у обучаемых телефоны для недопущения утечек, под предлогом "коллективного наказания за дезертирство", - сказал представитель силовых структур.
Сейчас там проходят следственные действия, но случаи дезертирства вызывают больший интерес, чем случаи гибели военнослужащих, добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала