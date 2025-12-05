В Житомире в учебном центре ВСУ умер очередной мобилизованный

https://ria.ru/20251205/vsu-2060223811.html
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Очередной мобилизованный умер в житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ во время прохождения курса подготовки, для недопущения утечек у обучаемых изъяли телефоны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В житомирском учебном центре десантно-штурмовых войск ВСУ
скончался очередной мобилизованный Игнатенко Евгений Анатольевич, 1993 года рождения. В некрологе отмечается, что он скончался 23.11.2025 года при прохождении курса базовой общевойсковой подготовки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за житомирским учебным центром уже давно закрепилась репутация концлагеря, где постоянно пропадают мобилизованные.
"В основном это, конечно, случаи самовольного оставления части, но в последнее время участились случаи гибели мобилизованных. Командование части изъяло у обучаемых телефоны для недопущения утечек, под предлогом "коллективного наказания за дезертирство", - сказал представитель силовых структур.
Сейчас там проходят следственные действия, но случаи дезертирства вызывают больший интерес, чем случаи гибели военнослужащих, добавил он.