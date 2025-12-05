В Минобороны Украины заявили, что повышения зарплат военных ВСУ не будет

Откуда будут взяты средства на улучшенные контракты, если денег на повышение выплат нет, Шмыгаль не уточнил.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.