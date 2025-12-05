https://ria.ru/20251205/vsu-2060168621.html
В Минобороны Украины заявили, что повышения зарплат военных ВСУ не будет
В Минобороны Украины заявили, что повышения зарплат военных ВСУ не будет - РИА Новости, 05.12.2025
В Минобороны Украины заявили, что повышения зарплат военных ВСУ не будет
Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил, что проектом бюджета на 2026 год увеличение денежного обеспечения для ВСУ не предусматривается,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:34:00+03:00
в мире
украина
киев
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
https://ria.ru/20250731/voennye-2032534542.html
https://ria.ru/20251021/rada-2049592562.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, денис шмыгаль, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Минобороны Украины заявили, что повышения зарплат военных ВСУ не будет
Министр обороны Шмыгаль: увеличение зарплат военных ВСУ не планируется
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости.
Глава минобороны Украины Денис Шмыгаль в пятницу заявил
, что проектом бюджета на 2026 год увеличение денежного обеспечения для ВСУ не предусматривается, поэтому, по его словам, рассматривается новая контрактная система.
В среду украинский парламент принял бюджет страны на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
"Проектом бюджета увеличение денежного обеспечения (для ВСУ
– ред.) в 2026 году не предусматривается. Мы предусматриваем новые контрактные формы, которые будут предусматривать улучшенные условия для всех военнослужащих. Для действующих военнослужащих будет возможность подписывать контракты по новой форме и получать больше средств", – сказал Шмыгаль
на заседании Верховной рады
, которое транслировалось в YouTube
.
Откуда будут взяты средства на улучшенные контракты, если денег на повышение выплат нет, Шмыгаль не уточнил.
Премьер Украины
Юлия Свириденко в свою очередь заявила, что в бюджете на 2026 год на сектор безопасности и обороны предусмотрено 2,8 триллиона гривен (66,6 миллиарда долларов), из которых 1,4 триллиона гривен (33,3 миллиарда долларов) – на денежное обеспечение ВСУ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов, в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры всё чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.