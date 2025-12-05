ВС России уничтожили пять установок РСЗО ВСУ за неделю

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия за прошедшую неделю уничтожили пять установок РСЗО, использовавшихся украинскими войсками, из них четыре машины были западного производства, сообщили в Минобороны РФ.

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства", - говорится в сводке российского ведомства за период с 29 ноября по 5 декабря.