ВС России уничтожили пять установок РСЗО ВСУ за неделю
12:54 05.12.2025
ВС России уничтожили пять установок РСЗО ВСУ за неделю
ВС России уничтожили пять установок РСЗО ВСУ за неделю
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия за прошедшую неделю уничтожили пять установок РСЗО, использовавшихся украинскими войсками, из них четыре... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:54:00+03:00
2025-12-05T12:54:00+03:00
безопасность
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
сша
россия
Новости
ru-RU
безопасность, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Безопасность, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили пять установок РСЗО ВСУ за неделю

МО РФ: ВС России за неделю уничтожили 5 установок РСЗО ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки войск "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия за прошедшую неделю уничтожили пять установок РСЗО, использовавшихся украинскими войсками, из них четыре машины были западного производства, сообщили в Минобороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства", - говорится в сводке российского ведомства за период с 29 ноября по 5 декабря.
Кроме того, средства ПВО за это время сбили пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", снаряд РСЗО HIMARS производства США и 1120 беспилотников самолетного типа.
БезопасностьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
