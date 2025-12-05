https://ria.ru/20251205/vsu-2059980247.html
Город Горское в ЛНР остался без света после атаки ВСУ
Город Горское в ЛНР полностью обесточен в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале. РИА Новости, 05.12.2025
ЛУГАНСК, 5 дек - РИА Новости. Город Горское в ЛНР полностью обесточен в результате удара беспилотника ВСУ, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в Telegram-канале.
Ранее региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности сообщило, что украинские войска ночью атаковали энергообъекты в Первомайском, Северодонецком
и Рубежанском муниципальных округах ЛНР
.
"Под огнем противника вчера оказалась территория нашего муниципалитета. В ночное время противник атаковал территорию города Горское. В результате атаки вражеского БПЛА на объект энергетики город Горское полностью остался без электроснабжения", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что в связи с отсутствием электроэнергии также была приостановлена работа объектов теплоснабжения, что временно делает невозможным подачу тепла в многоквартирные дома.
"Все силы аварийно-восстановительных бригад направлены на максимально быстрое восстановление энергоснабжения и возобновление работы котельных", - говорится в сообщении.