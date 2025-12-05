https://ria.ru/20251205/vsu-2059962258.html
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 05.12.2025
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
Украинские боевики за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных... РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
2025
ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 39 артиллерийских ударов по Херсонской области