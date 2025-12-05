МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео общения с которой предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник ранее сообщил, что в освобожденных Красноармейске Волчанске в ближайшее время - как только позволит обстановка - представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны приступят к расследованию преступлений украинских боевиков.

"Дронщики на нас тренировались. А в тот момент как раз люди говорили, что приехали дронщицы, девушки. И они тренируются на нас... Мы же для них нелюди... получается, мирные", - рассказала жительница Красноармейска.

По словам женщины, украинские операторы дронов наносили удары по мирным жителям Красноармейска, собиравшимся возле небольшого рынка у железнодорожного вокзала, где горожане могли воспользоваться интернетом.

"Там больше сотни собиралось всегда: и мужчины, и женщины. И вот... они били прямо в толпу с дронами. Там столько было раненых", - рассказала местная жительница.

По словам женщины, летом она стала свидетельницей атаки дронов на местных жителей, собравшихся у работающего магазина.

"Прилетает дрон огромный. Завис над нами, висел-висел... а потом отлетел и (ударил - ред.) в толпу. Ну, меня тут немножко ранило осколком. Там людей побило осколками очень сильно", - рассказала она.