https://ria.ru/20251205/vsu-2059928928.html
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска - РИА Новости, 05.12.2025
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T02:18:00+03:00
2025-12-05T02:18:00+03:00
2025-12-05T11:29:00+03:00
в мире
красноармейск
россия
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059969788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c9e157382f745cd298a2a8b8000393f.jpg
https://ria.ru/20251204/vsu-2059672532.html
https://ria.ru/20251204/dron-2059893907.html
https://ria.ru/20251202/krasnoarmejsk-2059264343.html
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059969788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3df0b03342620a0d1760a5eca76fc125.jpg
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео общения с которой предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
2025-12-05T02:18
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Мирошник: операторы дронов ВСУ тренировались на мирных жителях Красноармейска
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео общения с которой предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник
ранее сообщил, что в освобожденных Красноармейске
и Волчанске
в ближайшее время - как только позволит обстановка - представители СК РФ
и соответствующих подразделений Минобороны приступят к расследованию преступлений украинских боевиков.
"Дронщики на нас тренировались. А в тот момент как раз люди говорили, что приехали дронщицы, девушки. И они тренируются на нас... Мы же для них нелюди... получается, мирные", - рассказала жительница Красноармейска.
По словам женщины, украинские операторы дронов наносили удары по мирным жителям Красноармейска, собиравшимся возле небольшого рынка у железнодорожного вокзала, где горожане могли воспользоваться интернетом.
"Там больше сотни собиралось всегда: и мужчины, и женщины. И вот... они били прямо в толпу с дронами. Там столько было раненых", - рассказала местная жительница.
По словам женщины, летом она стала свидетельницей атаки дронов на местных жителей, собравшихся у работающего магазина.
"Прилетает дрон огромный. Завис над нами, висел-висел... а потом отлетел и (ударил - ред.) в толпу. Ну, меня тут немножко ранило осколком. Там людей побило осколками очень сильно", - рассказала она.
По мнению местных жителей, таким образом украинские операторы дронов отрабатывали на местных жителях свои навыки.