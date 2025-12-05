Рейтинг@Mail.ru
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска - РИА Новости, 05.12.2025
02:18 05.12.2025 (обновлено: 11:29 05.12.2025)
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска - РИА Новости, 05.12.2025
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео... РИА Новости, 05.12.2025
в мире
красноармейск
россия
донецкая народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
красноармейск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
2025
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска
Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео общения с которой предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
в мире, красноармейск, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщины-военные ВСУ с дронами тренировались на жителях Красноармейска

Мирошник: операторы дронов ВСУ тренировались на мирных жителях Красноармейска

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские операторы дронов, включая женщин-военнослужащих ВСУ, "тренировались" на мирных жителях Красноармейска в ДНР, рассказала местная жительница, видео общения с которой предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник ранее сообщил, что в освобожденных Красноармейске и Волчанске в ближайшее время - как только позволит обстановка - представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны приступят к расследованию преступлений украинских боевиков.
Обстрел боевиками ВСУ мирных жителей, пытавшихся покинуть Красноармейск - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
ВСУ обстреливали жителей Красноармейска, выходивших к россиянам
Вчера, 05:40
"Дронщики на нас тренировались. А в тот момент как раз люди говорили, что приехали дронщицы, девушки. И они тренируются на нас... Мы же для них нелюди... получается, мирные", - рассказала жительница Красноармейска.
По словам женщины, украинские операторы дронов наносили удары по мирным жителям Красноармейска, собиравшимся возле небольшого рынка у железнодорожного вокзала, где горожане могли воспользоваться интернетом.
"Там больше сотни собиралось всегда: и мужчины, и женщины. И вот... они били прямо в толпу с дронами. Там столько было раненых", - рассказала местная жительница.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Вчера, 20:17
По словам женщины, летом она стала свидетельницей атаки дронов на местных жителей, собравшихся у работающего магазина.
"Прилетает дрон огромный. Завис над нами, висел-висел... а потом отлетел и (ударил - ред.) в толпу. Ну, меня тут немножко ранило осколком. Там людей побило осколками очень сильно", - рассказала она.
По мнению местных жителей, таким образом украинские операторы дронов отрабатывали на местных жителях свои навыки.
Жительница Красноармейска рассказывает о том, как власть покинула город - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Украинских властей уже давно нет в Красноармейске, рассказала жительница
2 декабря, 16:23
 
В миреКрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
