ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю
Силы Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожили семь украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2025
ВС России уничтожили семь безэкипажных катеров ВСУ в Черном море за неделю
