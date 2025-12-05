https://ria.ru/20251205/vs-2059945561.html
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке - РИА Новости, 05.12.2025
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке
Две боевые группы ВСУ уничтожены на подступах к Юнаковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:42:00+03:00
2025-12-05T06:42:00+03:00
2025-12-05T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_0:136:3158:1912_1920x0_80_0_0_929b103085c136149a2460fa19b9df92.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025790_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_b5eccdde86283d07be9fd17b7bce02b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке
ВС России уничтожили две группы ВСУ на подступах к Юнаковке в Сумской области