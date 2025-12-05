Рейтинг@Mail.ru
05.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 05.12.2025
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке
Две боевые группы ВСУ уничтожены на подступах к Юнаковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.12.2025
ВС России уничтожили две боевые группы ВСУ на подступах к Юнаковке

ВС России уничтожили две группы ВСУ на подступах к Юнаковке в Сумской области

Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Две боевые группы ВСУ уничтожены на подступах к Юнаковке в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник предпринял две попытки выдвижения в направлении Юнаковки. Комплексным огневым поражением обе боевые группы ВСУ полностью уничтожены на подступах к населенному пункту", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
