https://ria.ru/20251205/vrachi-2060166980.html
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП - РИА Новости, 05.12.2025
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
Саратовские врачи провели удачную операцию подростку, который в результате ДТП получил редкое сочетание травм и мог потерять сустав, сообщили в саратовской... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T17:27:00+03:00
2025-12-05T17:27:00+03:00
2025-12-05T17:27:00+03:00
хорошие новости
россия
саратов
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_b4392e9caac23f5de784de013dc2021d.jpg
https://ria.ru/20251203/vrachi-2059611780.html
россия
саратов
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_92:0:2759:2000_1920x0_80_0_0_965bed66c13fd5735051e9d82bbd07af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратов, саратовская область
Хорошие новости, Россия, Саратов, Саратовская область
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
В Саратове врачи успешно провели сложную операцию пострадавшему в ДТП подростку
САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Саратовские врачи провели удачную операцию подростку, который в результате ДТП получил редкое сочетание травм и мог потерять сустав, сообщили в саратовской областной детской клинической больнице.
"В октябре в одном из районов области подросток, катаясь на мотоцикле, получил редкое сочетание травм - вывих левой бедренной кости с остеоэпифизолизом головки бедра и ее смещением за границы сустава. После попытки вправления вывиха в районной больнице, пациент был перенаправлен в наш стационар. Врачи хирургического отделения №2 приняли решение о немедленном оперативном лечении - вправление вывиха и остеосинтеза головки бедра. В данной ситуации счёт шел на часы: чем больше времени проходит после травмы, тем выше риск асептического некроза головки, после чего единственно возможным лечением будет полная замена сустава", - привела подробности больница в своем Telegram-канале.
Заведующий отделением хирургии №2 Аслан Кубанов уточнил, что 13-летний пациент прошел две недели тяжелого лечения и реабилитации. Мальчик заверил врачей, что больше его не интересуют высокие скорости.
По данным ГУЗ "СОДКБ", ежедневно в приемное отделение медучреждения обращаются около 30 детей с травмами, большая часть из которых получены в результате дорожных аварий.