Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП

"В октябре в одном из районов области подросток, катаясь на мотоцикле, получил редкое сочетание травм - вывих левой бедренной кости с остеоэпифизолизом головки бедра и ее смещением за границы сустава. После попытки вправления вывиха в районной больнице, пациент был перенаправлен в наш стационар. Врачи хирургического отделения №2 приняли решение о немедленном оперативном лечении - вправление вывиха и остеосинтеза головки бедра. В данной ситуации счёт шел на часы: чем больше времени проходит после травмы, тем выше риск асептического некроза головки, после чего единственно возможным лечением будет полная замена сустава", - привела подробности больница в своем Telegram-канале.