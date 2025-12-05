Рейтинг@Mail.ru
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП - РИА Новости, 05.12.2025
17:27 05.12.2025
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП
2025-12-05T17:27:00+03:00
2025-12-05T17:27:00+03:00
Саратовские врачи провели сложную операцию подростку, пострадавшему в ДТП

В Саратове врачи успешно провели сложную операцию пострадавшему в ДТП подростку

САРАТОВ, 5 дек - РИА Новости. Саратовские врачи провели удачную операцию подростку, который в результате ДТП получил редкое сочетание травм и мог потерять сустав, сообщили в саратовской областной детской клинической больнице.
"В октябре в одном из районов области подросток, катаясь на мотоцикле, получил редкое сочетание травм - вывих левой бедренной кости с остеоэпифизолизом головки бедра и ее смещением за границы сустава. После попытки вправления вывиха в районной больнице, пациент был перенаправлен в наш стационар. Врачи хирургического отделения №2 приняли решение о немедленном оперативном лечении - вправление вывиха и остеосинтеза головки бедра. В данной ситуации счёт шел на часы: чем больше времени проходит после травмы, тем выше риск асептического некроза головки, после чего единственно возможным лечением будет полная замена сустава", - привела подробности больница в своем Telegram-канале.
Заведующий отделением хирургии №2 Аслан Кубанов уточнил, что 13-летний пациент прошел две недели тяжелого лечения и реабилитации. Мальчик заверил врачей, что больше его не интересуют высокие скорости.
По данным ГУЗ "СОДКБ", ежедневно в приемное отделение медучреждения обращаются около 30 детей с травмами, большая часть из которых получены в результате дорожных аварий.
