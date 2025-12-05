https://ria.ru/20251205/vostok-2060038602.html
Группировка "Восток" за неделю уничтожили свыше 1515 украинских боевиков
Группировка "Восток" за неделю уничтожили свыше 1515 украинских боевиков
ВСУ за неделю потеряли 1515 военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2025
