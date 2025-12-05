Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за неделю уничтожили свыше 1515 украинских боевиков - РИА Новости, 05.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 05.12.2025 (обновлено: 12:48 05.12.2025)
Группировка "Восток" за неделю уничтожили свыше 1515 украинских боевиков
ВСУ за неделю потеряли 1515 военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.12.2025
Группировка "Восток" за неделю уничтожили свыше 1515 украинских боевиков

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли 1515 военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"ВСУ потеряли свыше 1515-ти военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
