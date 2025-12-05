В Народном фронте рассказали о первых вопросах для прямой линии с Путиным

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первые вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным касаются социальной сферы и ЖКХ, Первые вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным касаются социальной сферы и ЖКХ, сообщила координатор молодежного крыла "Народного фронта" Эльвира Сайфиева.

"Для нас большая честь быть частью данного события. Обычно задают вопросы, направленные на коммунальные, бытовые или социальные направления", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети " ВКонтакте " и " Одноклассники ", доступен чат-бот на платформе MAX

Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф , отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.