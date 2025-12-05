Рейтинг@Mail.ru
В Народном фронте рассказали о первых вопросах для прямой линии с Путиным
10:53 05.12.2025 (обновлено: 13:44 05.12.2025)
В Народном фронте рассказали о первых вопросах для прямой линии с Путиным
В Народном фронте рассказали о первых вопросах для прямой линии с Путиным
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Первые вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным касаются социальной сферы и ЖКХ, сообщила координатор молодежного крыла "Народного фронта" Эльвира Сайфиева.
"Для нас большая честь быть частью данного события. Обычно задают вопросы, направленные на коммунальные, бытовые или социальные направления", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. Сбор вопросов стартовал 4 декабря и продлится вплоть до окончания программы.
Текстовые и видеовопросы можно отправить через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", доступен чат-бот на платформе MAX.
Есть и другие способы: зайти на сайт программы москва-путину.рф, отправить СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут принимать и через специальное мобильное приложение, информация о нем доступна на сайте программы.
В прошлом году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась четыре с половиной часа, за это время президент ответил на 76 вопросов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В MAX рассказали, как отправить вопрос Путину для прямой линии
Вчера, 12:07
 
