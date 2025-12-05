Рейтинг@Mail.ru
Волонтеров из новых регионов могут освободить от госпошлины за документы
05.12.2025
Волонтеров из новых регионов могут освободить от госпошлины за документы
Волонтеров из новых регионов могут освободить от госпошлины за документы - РИА Новости, 05.12.2025
Волонтеров из новых регионов могут освободить от госпошлины за документы
Правительство России поддерживает при условии доработки законопроект об освобождении волонтеров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T05:34:00+03:00
2025-12-05T05:34:00+03:00
россия
общество
россия
РИА Новости
2025
Новости
россия, общество
Россия, Общество
Волонтеров из новых регионов могут освободить от госпошлины за документы

Правительство поддержало освобождение волонтеров из новых регионов от госпошлины

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Правительство России поддерживает при условии доработки законопроект об освобождении волонтеров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки", - сказано в отзыве кабина, который имеется в распоряжении РИА Новости.
3 декабря, 17:40
3 декабря, 17:40
В документе отмечается, что принятие такого федерального закона потребует доработки информационных систем МВД России для обеспечения информационного взаимодействия с Единой информационной системой в сфере развития волонтерства, что необходимо отразить в материалах к законопроекту.
"Рада, что правительство нас поддержало. Принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на волонтеров в зоне специальной военной операции и станет для них дополнительной мерой поддержки. Доработаем проект и, надеюсь, он будет внесен в ближайшее время", - сказала автора проекта, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова РИА Новости.
Она отметила, что в условиях проведения СВО волонтерская деятельность продемонстрировала особую значимость, когда тысячи граждан со всей России объединились для обеспечения помощи и поддержки российским военнослужащим и жителям приграничных территорий.
"Сегодня волонтеры на безвозмездной основе и нередко с риском для собственной жизни занимаются доставкой гуманитарных грузов, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают моральную и психологическую помощь местному населению и иными способами помогают соотечественникам", - добавила политик.
День добровольца (волонтера) в России
Вчера, 11:11
РоссияОбщество
 
 
