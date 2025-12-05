Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России систему персональных социальных счетов для волонтеров с начислением баллов, которые можно будет обменять на ряд установленных льгот, например компенсировать часть расходов на ЖКУ или получить дополнительные дни к отпуску.

Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению политика, это станет дополнительным стимулом для добровольцев, помимо уже существующих мер поддержки, таких как учет волонтерской деятельности при поступлении в вузы.

"Для создания комплексной и многоуровневой системы поощрения, охватывающей различные категории добровольцев (волонтеров), в том числе работающее население, предлагается ввести инструмент персональных социальных счетов и начисления на них баллов, не имеющих денежного эквивалента и не подлежащих обналичиванию", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что основанием для начисления баллов будет являться подтвержденная уполномоченными организациями деятельность продолжительностью 100 часов, осуществленная в рамках реализации социально значимых проектов. Слуцкий подчеркивает, что накопленные баллы будут подлежать использованию путем обмена на установленные льготы по выбору добровольца.

"К таким льготам предлагается отнести: компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному основному отпуску (в рамках специальных механизмов взаимодействия с работодателями), получение путевки на санаторно-курортное лечение, получение образовательного сертификата для целей повышения квалификации или профессиональной переподготовки", - сказано в документе.