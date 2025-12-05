Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров - РИА Новости, 05.12.2025
04:43 05.12.2025
Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров
Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров - РИА Новости, 05.12.2025
Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил варианты поощрений для волонтеров

Слуцкий предложил поощрять волонтеров льготами на ЖКХ и днями к отпуску

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести в России систему персональных социальных счетов для волонтеров с начислением баллов, которые можно будет обменять на ряд установленных льгот, например компенсировать часть расходов на ЖКУ или получить дополнительные дни к отпуску.
Соответствующее обращение в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению политика, это станет дополнительным стимулом для добровольцев, помимо уже существующих мер поддержки, таких как учет волонтерской деятельности при поступлении в вузы.
"Для создания комплексной и многоуровневой системы поощрения, охватывающей различные категории добровольцев (волонтеров), в том числе работающее население, предлагается ввести инструмент персональных социальных счетов и начисления на них баллов, не имеющих денежного эквивалента и не подлежащих обналичиванию", - сказано в документе.
В обращении отмечается, что основанием для начисления баллов будет являться подтвержденная уполномоченными организациями деятельность продолжительностью 100 часов, осуществленная в рамках реализации социально значимых проектов. Слуцкий подчеркивает, что накопленные баллы будут подлежать использованию путем обмена на установленные льготы по выбору добровольца.
"К таким льготам предлагается отнести: компенсацию части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставление дополнительных оплачиваемых дней к ежегодному основному отпуску (в рамках специальных механизмов взаимодействия с работодателями), получение путевки на санаторно-курортное лечение, получение образовательного сертификата для целей повышения квалификации или профессиональной переподготовки", - сказано в документе.
Лидер ЛДПР считает, что введение данной меры поддержки дополнит существующие формы признания заслуг волонтеров, создаст новые устойчивые стимулы для долгосрочной и системной работы, а также повысит социальный статус добровольческой деятельности.
