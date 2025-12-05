Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" ВС РФ не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА Новости гранатометчик с позывным "Даня".

По его словам, сильный утренний туман сыграл на руку российским бойцам, позволив группе незаметно продвигаться по лесополосе.

"Выдвинулись по задаче, туман около недели стоял - густой. Сапер шел впереди, дорогу просматривал. И получилось так, что он идет, все чисто, никого… И вдруг встречает двоих этих хохлов. Они без брони, без автомата, без каски - хотели растяжки минировать, но не успели", - рассказал он.

Как отметил "Даня", противники растерялись, когда поняли, что перед ними российские бойцы.