Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного
Военнослужащие группировки "Восток" ВС РФ не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2025
запорожская область
Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного
ВС России не дали ВСУ установить минные растяжки под Червоным
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" ВС РФ не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА Новости гранатометчик с позывным "Даня".
По его словам, сильный утренний туман сыграл на руку российским бойцам, позволив группе незаметно продвигаться по лесополосе.
"Выдвинулись по задаче, туман около недели стоял - густой. Сапер шел впереди, дорогу просматривал. И получилось так, что он идет, все чисто, никого… И вдруг встречает двоих этих хохлов. Они без брони, без автомата, без каски - хотели растяжки минировать, но не успели", - рассказал он.
Как отметил "Даня", противники растерялись, когда поняли, что перед ними российские бойцы.
"Перепугались и разбежались кто куда. Потом попытались немного отстреливаться, но все равно бросили "опорник" и убежали", - добавил гранатометчик.