Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:00 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/voennye-2059943002.html
Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного
Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного - РИА Новости, 05.12.2025
Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного
Военнослужащие группировки "Восток" ВС РФ не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T06:00:00+03:00
2025-12-05T06:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059420171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fab799f1955dd1b718deb3768d31a786.jpg
https://ria.ru/20251205/spetsoperatsiya-2059940246.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы не дали боевикам ВСУ заминировать тропу в районе Червоного

ВС России не дали ВСУ установить минные растяжки под Червоным

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Восток" ВС РФ не дали боевикам ВСУ установить минные растяжки под населенным пунктом Червоное в Запорожской области, рассказал РИА Новости гранатометчик с позывным "Даня".
По его словам, сильный утренний туман сыграл на руку российским бойцам, позволив группе незаметно продвигаться по лесополосе.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ВС России взяли опорный пункт, напав на раздетых боевиков ВСУ
05:15
"Выдвинулись по задаче, туман около недели стоял - густой. Сапер шел впереди, дорогу просматривал. И получилось так, что он идет, все чисто, никого… И вдруг встречает двоих этих хохлов. Они без брони, без автомата, без каски - хотели растяжки минировать, но не успели", - рассказал он.
Как отметил "Даня", противники растерялись, когда поняли, что перед ними российские бойцы.
"Перепугались и разбежались кто куда. Потом попытались немного отстреливаться, но все равно бросили "опорник" и убежали", - добавил гранатометчик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
