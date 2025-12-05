Рейтинг@Mail.ru
Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/vk-2060000363.html
Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году
Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году - РИА Новости, 05.12.2025
Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году
В 2025 пользователи совпали в 194 млн мэтчей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Количество сообщений, которые партнёры отправили друг другу,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:40:00+03:00
2025-12-05T11:40:00+03:00
вконтакте
интернет
знакомства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551099_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e158311c2d16f69b8c43ebbde015d0b.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551099_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_a45eaaa312e2d598773b9ddab62962ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, интернет, знакомства
ВКонтакте, Интернет, знакомства

Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году

© iStock.com / Nadija PavlovicДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© iStock.com / Nadija Pavlovic
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2025 пользователи совпали в 194 млн мэтчей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Количество сообщений, которые партнёры отправили друг другу, увеличилось на 33% и составило 1,7 млрд. Благодаря росту активности пользователей средняя месячная аудитория за 2025 год выросла на 21% и достигла 4,4 млн.
В сервисе доступно 27 тематических подборок анкет, где пользователи могут искать партнёра по увлечениям и хобби: например, среди любителей смотреть кино, путешествовать или играть в видеоигры. В 2025 году пользователи чаще всего лайкали анкеты из подборок "болельщики и спортсмены", "любители вкусно поесть" и "меломаны".
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеРезультаты исследования VK Знакомства
Результаты исследования VK Знакомства - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Результаты исследования VK Знакомства
"Пользователи знакомятся с теми, кто близок по образу жизни и увлечениям. 31% аудитории регулярно обращаются к тематическим подборкам по интересам — это подтверждает, что людям важно находить тех, с кем они действительно на одной волне. В 2026 году мы продолжим развивать сервис так, чтобы путь от первого лайка до живого общения становился проще и комфортнее", — отметил директор сервиса VK Знакомства Игорь Кузнецов.
По данным аналитиков VK Знакомств, в 2026 году пользователи будут чаще выкладывать неотретушированные фотографии в анкетах — тренд на естественность продолжит усиливаться. Дейтинг-сервисы уделят больше внимания безопасности пользователей: от проверки фото и верификации личности до защиты от мошенников. Приложения станут организовывать больше реальных встреч — от speed dating до тематических мероприятий, где люди смогут познакомиться в комфортной обстановке.
Справка:
VK Знакомства — сервис, который помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. В третьем квартале 2025 года пользователи получили возможность видеть входящие суперлайки без действующей Premium-подписки. Сервис запустил продажи пакетных предложений суперлайков и сеансов внимания в официальном сообществе ВКонтакте.
ВКонтакте традиционно делится итогами года по авторам, музыке, темам и персонам, играм, фильмам, сериалам, мемам и другим направлениям. В этом году все результаты собраны в специальном разделе — vk.com/2025, итоги появляются постепенно в течение декабря.
 
ВКонтактеИнтернетзнакомства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала