Пользователи VK Знакомств: 194 млн мэтчей и 1,7 млрд сообщений в 2025 году

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В 2025 пользователи совпали в 194 млн мэтчей, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Количество сообщений, которые партнёры отправили друг другу, увеличилось на 33% и составило 1,7 млрд. Благодаря росту активности пользователей средняя месячная аудитория за 2025 год выросла на 21% и достигла 4,4 млн.

В сервисе доступно 27 тематических подборок анкет, где пользователи могут искать партнёра по увлечениям и хобби: например, среди любителей смотреть кино, путешествовать или играть в видеоигры. В 2025 году пользователи чаще всего лайкали анкеты из подборок "болельщики и спортсмены", "любители вкусно поесть" и "меломаны".

"Пользователи знакомятся с теми, кто близок по образу жизни и увлечениям. 31% аудитории регулярно обращаются к тематическим подборкам по интересам — это подтверждает, что людям важно находить тех, с кем они действительно на одной волне. В 2026 году мы продолжим развивать сервис так, чтобы путь от первого лайка до живого общения становился проще и комфортнее", — отметил директор сервиса VK Знакомства Игорь Кузнецов.

По данным аналитиков VK Знакомств, в 2026 году пользователи будут чаще выкладывать неотретушированные фотографии в анкетах — тренд на естественность продолжит усиливаться. Дейтинг-сервисы уделят больше внимания безопасности пользователей: от проверки фото и верификации личности до защиты от мошенников. Приложения станут организовывать больше реальных встреч — от speed dating до тематических мероприятий, где люди смогут познакомиться в комфортной обстановке.

Справка:

VK Знакомства — сервис, который помогает найти пару для романтического общения и выстраивать диалог с новыми людьми. В третьем квартале 2025 года пользователи получили возможность видеть входящие суперлайки без действующей Premium-подписки. Сервис запустил продажи пакетных предложений суперлайков и сеансов внимания в официальном сообществе ВКонтакте