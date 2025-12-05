МИД Индии оценил итоги визита Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию помог достичь очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам РФ и Индии, Визит президента России Владимира Путина в Индию помог достичь очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам РФ и Индии, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита российского лидера.

"Я могу сказать, что визит помог достичь некоторых очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между двумя лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам друг друга", - заявил дипломат.

Он отметил, что главной целью этого конкретного саммита лидеров двух стран было расширение и укрепление экономического аспекта партнерства для продвижения к общей цели - достижению объема двусторонней торговли в 100 миллиардов долларов к 2030 году.