МИД Индии оценил итоги визита Путина
МИД Индии оценил итоги визита Путина
Визит президента России Владимира Путина в Индию помог достичь очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между лидерами помогли углубить... РИА Новости, 05.12.2025
2025
МИД Индии оценил итоги визита Путина
Мисри: визит Путина в Индию помог достичь существенных результатов
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек – РИА Новости.
Визит президента России Владимира Путина в Индию помог достичь очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам РФ и Индии, заявил
первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри на брифинге по итогам государственного визита российского лидера.
Президент РФ Владимир Путин
в четверг прибыл в Индию
с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели
состоялись переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
.
"Я могу сказать, что визит помог достичь некоторых очень существенных результатов, а содержательные дискуссии между двумя лидерами помогли углубить доверие и взаимное уважение к основным национальным интересам друг друга", - заявил дипломат.
Он отметил, что главной целью этого конкретного саммита лидеров двух стран было расширение и укрепление экономического аспекта партнерства для продвижения к общей цели - достижению объема двусторонней торговли в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
"Индийско-российские отношения также остаются основой для конструктивного взаимодействия во все более сложной геополитической обстановке, и обе наши страны стремятся к этому. Стороны намерены продолжать вносить свой вклад в решение проблем, которые нынешняя ситуация ставит перед обеими странами", - заявил Мисри.