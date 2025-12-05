Рейтинг@Mail.ru
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 05.12.2025 (обновлено: 12:37 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/vizit-2059967955.html
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди
Саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели будет успешным, визит российского лидера имеет историческое значение, заявил премьер-министр Индии... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:44:00+03:00
2025-12-05T12:37:00+03:00
визит путина в индию — 2025
владимир путин
нарендра моди
нью-дели
индия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060001872_0:249:3142:2016_1920x0_80_0_0_d32b42f6fe21ce673d7078e72f84c4db.jpg
https://ria.ru/20251205/putin-2059968989.html
нью-дели
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060001872_309:163:2822:2048_1920x0_80_0_0_01db67823e6d70e0c7c60ba58efffc0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
визит путина в индию — 2025, владимир путин, нарендра моди, нью-дели, индия, в мире
Визит Путина в Индию — 2025, Владимир Путин, Нарендра Моди, Нью-Дели, Индия, В мире
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди

Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели будет успешным, визит российского лидера имеет историческое значение, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Путиным.
"Мы видим очень много результатов и соглашений по результатам нашего ежегодного саммита, и я уверен, что саммит будет успешным, ваш нынешний визит имеет по-настоящему историческое значение, ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента Российской Федерации и заложили основы нашего стратегического партнерства", - заявил Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин поблагодарил Моди за приглашение в Индию
09:51
 
Визит Путина в Индию — 2025Владимир ПутинНарендра МодиНью-ДелиИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала