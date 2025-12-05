Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели будет успешным, визит российского лидера имеет историческое значение, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Путиным.