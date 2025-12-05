https://ria.ru/20251205/vizit-2059967955.html
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди
Саммит с президентом РФ Владимиром Путиным в Нью-Дели будет успешным, визит российского лидера имеет историческое значение, заявил премьер-министр Индии
Саммит с Путиным пройдет успешно, заявил Моди
Моди: визит Путина в Индию имеет историческое значение