02:23 05.12.2025
Вэнс высказался о мирном процессе по Украине
Вэнс высказался о мирном процессе по Украине
© AP Photo / Lauren Leigh BachoВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Lauren Leigh Bacho
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидает позитивного развития событий в плане урегулирования украинского конфликта в течение следующих нескольких недель.
"Я думаю, есть надежда - в ближайшие несколько недель по этому вопросу, надеюсь, будут хорошие новости", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC.
"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине
3 декабря, 08:00
 
