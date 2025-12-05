Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Егорова Сергея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), на срок 1 месяц 27 суток - до 2 февраля 2026 года включительно", - сказала судья.
Следователь настаивала на домашнем аресте, так как полагает, что, находясь на свободе, Егоров может скрыться от органов предварительного расследования или оказать воздействие на свидетелей.
Сам Егоров и его защита согласились с домашним арестом.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.