Рейтинг@Mail.ru
Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 05.12.2025 (обновлено: 12:00 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/vitse-mer-2060008898.html
Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест
Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест - РИА Новости, 05.12.2025
Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест
Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T11:59:00+03:00
2025-12-05T12:00:00+03:00
происшествия
россия
сергей егоров
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059425326_0:0:4567:2569_1920x0_80_0_0_47b23c6ba7a95fdca44dad2ac36aaa8e.jpg
https://ria.ru/20251202/sud-2059273981.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059425066_0:327:2048:1863_1920x0_80_0_0_b2dd15bf7bfdd198fe86c8d8edaf71e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, сергей егоров, нижний новгород
Происшествия, Россия, Сергей Егоров, Нижний Новгород
Вице-мэра Нижнего Новгорода отправили под домашний арест

РИА Новости: вице-мэра Егорова отправили под домашний арест по делу о взятке

© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего НовгородаПервый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : пресс-служба администрации города Нижнего Новгорода
Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Вице-мэр Нижнего Новгорода Сергей Егоров, обвиняемый в получении взятки, отправлен под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского районного суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Егорова Сергея Андреевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), на срок 1 месяц 27 суток - до 2 февраля 2026 года включительно", - сказала судья.
Следователь настаивала на домашнем аресте, так как полагает, что, находясь на свободе, Егоров может скрыться от органов предварительного расследования или оказать воздействие на свидетелей.
Сам Егоров и его защита согласились с домашним арестом.
Егоров занял должность первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода в конце августа, до этого он почти три года работал на этом посту в статусе исполняющего обязанности вместо Ильи Штокмана, который осенью 2022 года ушел на СВО. Штокман был арестован 26 сентября по обвинению в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Подмосковье экс-чиновник получил восемь лет за взятку за утилизацию снега
2 декабря, 16:48
 
ПроисшествияРоссияСергей ЕгоровНижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала