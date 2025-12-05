Рейтинг@Mail.ru
В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 05.12.2025 (обновлено: 07:19 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/veterinary-2059923755.html
В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем
В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем - РИА Новости, 05.12.2025
В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем
В московской ветеринарной клинике "ГудВет", где умер померанский шпиц, сообщили, что владелец скрыл от ветеринаров наличие у животного сердечного заболевания, а РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T00:59:00+03:00
2025-12-05T07:19:00+03:00
общество
россия
москва
собаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/19/1063401903_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_23d8e8f9927dcd8a88b4d8d2a5978fdf.jpg
https://ria.ru/20251124/vladelets-2057023850.html
https://ria.ru/20250902/otvetstvennost-2038973011.html
https://ria.ru/20250905/delo-2040043640.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106340/19/1063401903_145:0:1922:1333_1920x0_80_0_0_630bd8894416d57a569ab2e0b2019d64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, собаки
Общество, Россия, Москва, Собаки
В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем

Ветклиника "ГудВет" заявила о сердечном заболевании у умершего в ней шпица

© Fotolia / pix4UМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Fotolia / pix4U
Медик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В московской ветеринарной клинике "ГудВет", где умер померанский шпиц, сообщили, что владелец скрыл от ветеринаров наличие у животного сердечного заболевания, а судебная экспертиза не установила действия сотрудников клиники, которые могли привести к смерти собаки.
Ранее в соцсетях были опубликованы видео из ветклиники, куда поступил померанский шпиц. На кадрах слышны разговоры сотрудников клиники, которые спрашивают, не хотят ли владельцы животного "купить новую бусинку" на деньги, которые потратят на лечение. Хозяйка шпица в комментарии, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Москва 24", рассказала, что ситуация произошла год назад, и пожаловалась на отношение сотрудников клиники к собаке.
Работа ветеринарной клиники - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Владельцам животных указали на важность соблюдения рекомендаций ветеринаров
24 ноября, 02:42
"Потеря питомца - всегда трагедия, и мы искренне сожалеем о том, что произошло с померанским шпицем Честером, поступившим к нам в январе 2025 года", - говорится в сообщении ветклиники в Telegram.
Уточняется, что по инициативе владельца собаки было проведено судебное разбирательство, в ходе которого суд назначил независимую судебную ветеринарную экспертизу.
«
"Эксперт изучил оригинальные видеозаписи общей продолжительностью около полутора часов, медицинскую документацию и доводы сторон. Экспертиза не установила действий или бездействия сотрудников клиники, которые могли бы привести к гибели животного. Этот вывод отражен в официальных материалах дела", - говорится в сообщении.
По данным клиники, публикуемый в соцсетях видеоролик - только фрагмент материалов, предоставленных суду, в котором нарушена последовательность событий.
Ветеринар осматривает ягненка - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В России могут ввести ответственность за нарушения в ветеринарии
2 сентября, 02:58
"В ходе проведения судебной экспертизы установлено наличие у животного сердечного заболевания, однако хозяин собаки скрыл данное обстоятельство от клиники, как и не предоставил доказательств того, что лечил данное заболевание у собаки. Данные обстоятельства учтены судом и отражены в решении по делу", - говорится в сообщении.
В клинике также добавили, что сотрудники получают угрозы, эти случаи фиксируются и передаются в правоохранительные органы. Клиника сотрудничает со всеми надзорными органами, обещает сообщить о дальнейших юридически значимых решениях.
Зоогостиница в частном доме в Чехове, владелица которой жестоко обращалась с собаками - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
После сообщений об истязании животных на передержке в Чехове возбудили дело
5 сентября, 16:31
 
ОбществоРоссияМоскваСобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала