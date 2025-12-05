В московской ветклинике прокомментировали видео с умершим шпицем

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В московской ветеринарной клинике "ГудВет", где умер померанский шпиц, сообщили, что владелец скрыл от ветеринаров наличие у животного сердечного заболевания, а судебная экспертиза не установила действия сотрудников клиники, которые могли привести к смерти собаки.
Ранее в соцсетях были опубликованы видео из ветклиники, куда поступил померанский шпиц. На кадрах слышны разговоры сотрудников клиники, которые спрашивают, не хотят ли владельцы животного "купить новую бусинку" на деньги, которые потратят на лечение. Хозяйка шпица в комментарии, опубликованном в Telegram-канале телеканала "Москва 24", рассказала, что ситуация произошла год назад, и пожаловалась на отношение сотрудников клиники к собаке.
Уточняется, что по инициативе владельца собаки было проведено судебное разбирательство, в ходе которого суд назначил независимую судебную ветеринарную экспертизу.
"Эксперт изучил оригинальные видеозаписи общей продолжительностью около полутора часов, медицинскую документацию и доводы сторон. Экспертиза не установила действий или бездействия сотрудников клиники, которые могли бы привести к гибели животного. Этот вывод отражен в официальных материалах дела", - говорится в сообщении.
По данным клиники, публикуемый в соцсетях видеоролик - только фрагмент материалов, предоставленных суду, в котором нарушена последовательность событий.
"В ходе проведения судебной экспертизы установлено наличие у животного сердечного заболевания, однако хозяин собаки скрыл данное обстоятельство от клиники, как и не предоставил доказательств того, что лечил данное заболевание у собаки. Данные обстоятельства учтены судом и отражены в решении по делу", - говорится в сообщении.
В клинике также добавили, что сотрудники получают угрозы, эти случаи фиксируются и передаются в правоохранительные органы. Клиника сотрудничает со всеми надзорными органами, обещает сообщить о дальнейших юридически значимых решениях.