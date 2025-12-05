Венгрия лишила ЕС потенциального плана Б по финансированию Киева, пишут СМИ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, пишет Politico.
В среду Еврокомиссия предложила два способа снабжения Украины деньгами на 2026-2027 годы: заимствования ЕС на сумму в 90 миллиардов евро (около 104 миллиардов долларов) и так называемый репарационный кредит.
Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
