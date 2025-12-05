Рейтинг@Mail.ru
Венгрия лишила ЕС потенциального плана Б по финансированию Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2025
22:38 05.12.2025 (обновлено: 11:43 06.12.2025)
Венгрия лишила ЕС потенциального плана Б по финансированию Киева, пишут СМИ
Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, пишет Politico. РИА Новости, 06.12.2025
в мире, венгрия, украина, евросоюз, россия
В мире, Венгрия, Украина, Евросоюз, Россия
Венгрия лишила ЕС потенциального плана Б по финансированию Киева, пишут СМИ

Politico: Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций на €90 млрд для Украины

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, пишет Politico.
«
"Это лишает ЕС потенциального плана Б на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Европа наконец нашла, на кого повесить воровство российских активов
10 ноября, 08:00
В среду Еврокомиссия предложила два способа снабжения Украины деньгами на 2026-2027 годы: заимствования ЕС на сумму в 90 миллиардов евро (около 104 миллиардов долларов) и так называемый репарационный кредит.
Представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, предупредила, что Москва готовит ответные меры на случай изъятия ее активов Европейским союзом. Она также назвала идею Брюсселя использовать чужие средства для "репарационного кредита" Киеву неадекватной. Дипломат отметила, что этот план нанесет ущерб самому объединению.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Воруют все: русофобия приносит ЕС и НАТО колоссальные прибыли
10 ноября, 08:00
 
В миреВенгрияУкраинаЕвросоюзРоссия
 
 
